Trzy europejskie puchary dla polskich klubów? Kandydat na prezydenta CEV postawił sprawę jasno.

Projekt Warszawa rozpoczął znakomitą serię polskich zespołów. Ekipa ze stolicy Polski wygrała Puchar Challenge, we wtorek triumf odniosła Asseco Resovia w Pucharze CEV, a w środę Jastrzębski Węgiel może awansować do finału Ligi Mistrzów. Tak pozytywny scenariusz bardzo cieszy polskiego kandydata na prezydenta CEV.

- Bardzo się z tego cieszymy. Są szanse, że trzy puchary męskich rozgrywek wylądują w Polsce. Chciałem bardzo serdecznie pogratulować kibicom zgromadzonym tutaj w Rzeszowie za wspaniałą atmosferę, dodawanie energii swoim zawodnikom i wtorkowy sukces. Pierwszy puchar był już w Warszawie, w środę Jastrzębie gra o wejście do trzeciego finału. To pokazuje, jak mocną mamy ligę, jak wspaniałą siatkówkę i jakich wspaniałych kibiców - powiedział Leszek Leo Wencel.

Mimo sukcesów polskich ekip siatkówka wciąż cieszy się mniejszym zainteresowaniem niż np. piłka nożna. Wencel wymienił, co musi się stać, by imprezy siatkarskie były tak samo mocno promowane, jak te piłkarskie.

- Po pierwsze, to już mamy w Polsce, siatkówka musi być lubiana i kochana. Musi prezentować bardzo dobry produkt dla widza. Widz musi być absolutnie w centrum uwagi. I to było widać dzisiaj, że kibice oddaliby życie za swoją drużynę. Liga Mistrzów musi być popularna. Trzeba się przyjrzeć i wprowadzić dodatkowe finansowanie, które pozwoli podnieść te rozgrywki na jeszcze wyższy poziom. To musi być przedsięwzięcie, które jest znakomite ze względów sportowych, organizacyjnych i poparte solidnymi podstawami finansowymi - wymienił działacz PZPS.

Według Wencela Polska zasługuje na swojego przedstawiciela w europejskiej federacji, a doświadczenie, które posiada PZPS, na pewno zaprocentuje na arenie międzynarodowej.

- Jestem jednym z kandydatów Polskiego Związku Piłki Siatkowej na prezydenta Europejskiej Federacji Siatkówki. Wybory odbędą się 24 maja. Myślę, że Polska absolutnie zasługuje na to, żeby po raz pierwszy mieć swojego prezesa. Doświadczenia, które mamy w Polsce, na pewno byłyby wartościowe. Chcemy wypracować rozwiązania, które będą rozwiązaniami z doświadczeń wszystkich ważnych ludzi - nie tylko z Polski. Chcemy dać "boost" dla siatkówki i sprawić, by było większe zainteresowanie siatkówką wśród kibiców i sponsorów - podsumował Leszek Leo Wencel.