Każde spotkanie na linii Płock - Kielce przynosi ogrom emocji zarówno dla kibiców, jak i samych zawodników. W pierwszym starciu w tym sezonie Industria sensacyjnie została pokonana na własnym parkiecie przez Wisłę 29:28. Bramkę na wagę zwycięstwa w ostatnich sekundach spotkania zdobył Michał Daszek. Płoccy kibice na triumf swojej drużyny w Hali Legionów czekali aż 4595 dni - dokładnie od 22 maja 2011 roku, gdy ich zespół po dogrywce drugiego meczu fazy play-off pokonał ówczesne Vive 32:30. Wisła wygrała wtedy kolejne dwa spotkania w Orlen Arenie i zdobyła ostatni, jak dotąd, tytuł mistrza Polski. Były to czasy, gdy w barwach płockiego zespołu grali Piotr Chrapkowski, Michał Zołoteńko, Marcin Wichary, Rafał Kuptel, Adam Wiśniewski, a w Vive m.in. Piotr Grabarczyk, Tomasz Rosiński, Patryk Kuchczyński, Mariusz Jurasik oraz Rastko Stojković.

W Orlen Arenie "Nafciarze" pokonali Industrię dość niedawno, bo 11 grudnia 2022 w pierwszym kielecko-płockim starciu sezonu 2022/23. Podopieczni Xaviego Sabate postawili twarde warunki Industrii i wygrali 29:27. Było to pierwsze zwycięstwo drużyny z Płocka nad Kielcami w polskiej lidze od października 2019 roku, które dało im zakończyć 2022 rok na pozycji lidera tabeli rozgrywek.

Po ponad roku znów przed Orlen Wisłą pojawia się szansa na zwycięstwo nad odwiecznym rywalem na własnym parkiecie. Według szkoleniowca płockiego zespołu o zwycięstwie zadecydują dwa aspekty - bezbłędność oraz wsparcie kibiców.

- Graliśmy ze sobą wiele razy, przez co bardzo dobrze się znamy, więc nie sądzę, aby z jednej albo z drugiej strony pojawiły się jakiegoś rodzaju niespodzianki. Aby pokonać taką drużynę jak Kielce musimy zagrać wręcz bezbłędnie w każdym aspekcie – zarówno w obronie, jak i w ataku, podobnie jak za każdym razem, gdy wygrywaliśmy z nimi rywalizację. Nie ma innego przepisu na to spotkanie niż gra na najwyższym poziomie przy wparciu pełnej areny, która będzie dopingowała nas przez cały czas - powiedział Sabate.

Na wsparcie kibiców liczy również obrotowy Wisły, Dawid Dawydzik.

- Gramy u siebie przy pełnej hali z naszymi kibicami w naszym domu jako dotychczasowy lider i nie wyobrażam sobie innego scenariusza niż wygrana. Te spotkania elektryzują i motywacja jest ogromna. Dla nas to kolejne spotkanie i kolejny krok do naszego celu. Wiem że atmosfera ze strony kibiców będzie niesamowita, a my zrobimy to samo na parkiecie - zapewnił obrotowy.

Kielecki obóz również podchodzi do czwartkowego meczu w pełni skupiony i z ambicjami na pokrzyżowanie planów "Nafciarzom".

- Kiedy grasz z Płockiem, każda okazja jest dobra, aby wygrać. Wiemy, jaka jest sytuacja w tabeli. Mamy w pamięci mecz grudniowy. Teraz na pewno czeka nas fajne spotkanie. Ono jeszcze niczego nie rozstrzyga, ale można poprawić sobie nastroje. Na pewno atmosfera będzie gorąca. Musimy skupić się na tym, aby kontrolować emocje. Mamy papiery na granie. Możemy walczyć jak równy z równym z każdą europejską drużyną. Płock należy zaliczyć do tego grona. Musimy wiedzieć, kiedy ponieść się na fali, a kiedy stopować emocje, bo one nie zawsze są dobrym doradcą. Chwila rozprężenia może nas sporo kosztować - podkreślił drugi trener kielczan, Krzysztof Lijewski.

Industria w tym sezonie zmaga się się z plagą kontuzji. W grudniowym starciu nie mieli oni aż takich problemów, jak teraz. W Płocku na pewno nie wystąpi Szymon Sićko (zerwanie więzadła rzepki), Hassan Kaddah (kontuzja stopy), Nicolas Tournat (uraz stawu skokowego). Być może do dyspozycji sztabu szkoleniowego będzie już Tomasz Gębala (kontuzja łydki). Nie wiadomo co z Arkadiuszem Morytą i Danielem Dujszebajewem - obaj po przerwie reprezentacyjnej wrócili z drobnymi urazami. Trener kielczan mimo wszystko uznaje, że kluczowe dla jego zespołu będzie zachowanie spokoju.

- Musimy zachować zimną głowę. Rywal będzie robił wszystko, żeby była gorąca atmosfera. Jesteśmy gotowi na taką grę. Będziemy chcieli zaskoczyć gospodarzy, bo nie mamy innej możliwości. Jesteśmy gotowi na maksymalną walkę, mam nadzieję, że wrócimy do Kielc w dobrych humorach - powiedział Talant Dujszebajew.

W tym sezonie w ORLEN Superlidze wraca faza play-off. Jeśli Wisła i Industria wygrają wszystkie spotkania i awansują do finału ligowych rozgrywek, to gospodarzem pierwszego meczu będzie drużyna, która w tabeli fazy zasadniczej zajęła drugie miejsce. Rewanż i ewentualne odebranie pucharu za mistrzostwo Polski (faza play-off będzie rozgrywana do dwóch zwycięstw) odbędzie się u lidera, więc w czwartek jest o co walczyć.

Mecz Orlen Wisła Płock - Industria Kielce już w czwartek (21 marca) o godzinie 17:20. O 17:00 ruszy studio przedmeczowe. Transmisja w Polsacie Sport i Polsacie Box Go.