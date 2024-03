Tę klęskę wypominają Lewandowskiemu i spółce do dzisiaj. Wielki wstyd

Cały kraj wyczekuje już pierwszego gwizdka w meczu Polska – Estonia, który wybrzmi w czwartkowy wieczór. Zanim jednak obie drużyny rozpoczną walkę o awans do finału baraży o Euro 2024, wróćmy na chwilę do ostatniego starcia tych zespołów. Dla Polaków, na czele z Robertem Lewandowskim, nie będzie to jednak miła podróż w czasie…