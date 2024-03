Selekcjoner Finlandii Markku Kanerva wierzy w pokonanie Walii w czwartek w Cardiff w półfinale baraży o awans do piłkarskich mistrzostw Europy i podkreślił, że drużyna jest przygotowana jak nigdy i gotowa na zażartą grę do końca. Relacja live i wynik na żywo meczu Walia - Finlandia na Polsatsport.pl.

"Rzadko się zdarza, że jest kilka miesięcy na przygotowanie się do jednego meczu. My taką szansę mieliśmy i zrobiliśmy to dokładnie jak nigdy. Przewróciłem wszystkie kamienie układanki i ustawiłem je od nowa. Chcemy zaskoczyć Walijczyków i skład naszej wyjściowej jedenastki zostanie podany jak najpóźniej to będzie możliwe" - powiedział szkoleniowiec kanałowi telewizji YLE.

Według niego gra Walii nie będzie stanowić dla jego zespołu niespodzianki.

"Walia rozgrywa mecze w podobny sposób i choć na papierze może jest silniejsza od nas, to nawet na swoim terenie nie jest nie do pokonania. Pokazała to w czerwcu Armenia, która w eliminacjach Euro w Cardiff była skazywana z góry na porażkę, a strzeliła gospodarzom cztery bramki i wygrała 4:2" - przypomniał.

Napastnik Minnesota United Teemu Pukki, który rozegrał w reprezentacji już 118 meczów, przyznał, że Finowie wiedzą, co ich czeka, ale świadomość stawki sprawia, że atmosfera w drużynie jest wyjątkowa.

"Jesteśmy gotowi na wszystko, aby wygrać ten mecz" - zaznaczył.

Bramkarz Bayeru Leverkusen i 90-krotny reprezentant Finlandii Lukas Hradecky powiedział z kolei, że rywale zostali rozpracowani w najdrobniejszych szczegółach.

"Znaleźliśmy ich słaby punkt, lecz aby go wykorzystać musimy przy remisie i ewentualnej dogrywce doprowadzić do rzutów karnych, które w ostatnich dniach ćwiczyliśmy bardzo intensywnie" - wskazał.

Jak tłumaczył, w kadrze Walii jest czterech bramkarzy, ale żaden z nich nie gra regularnie w klubie. "Za to jestem w rytmie meczowym i w świetnej formie, wiec jestem gotowy na konkurs jedenastek" - podkreślił Hradecky.

Zwycięzca meczu w Cardiff we wtorek w finale baraży, który zdecyduje o awansie do Euro 2024, zmierzy się w roli gospodarza z lepszym w innym czwartkowym spotkaniu między Polską a Estonią.

Relacja live i wynik na żywo meczu Walia - Finlandia od godziny 20.45 na Polsatsport.pl.

