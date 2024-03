Czas na mistrzostwa Polski! Kto sięgnie po medal?

Intensywny, trwający od października sezon dla polskich łyżwiarzy szybkich z krótkiego toru zbliża się do końca. Na przestrzeni pięciu miesięcy biało-czerwoni udowodnili, że dalej należą do światowej czołówki i stać ich na równorzędną walkę z najlepszymi. Co więcej, wielokrotnie udawało się utrzeć nosa faworytom i wskoczyć na podium najważniejszych zawodów. W całym cyklu Pucharu Świata aż sześciokrotnie zdobywali brązowe medale, na mistrzostwach Europy dwa krążki wywalczyły sztafety (srebro w mikście oraz brąz mężczyzn), a na docelowej imprezie sezonu, czyli zakończonych przed kilkoma dniami mistrzostwach świata w Rotterdamie, znów dała znać o sobie sztafeta panów. Nasi reprezentanci w składzie Diane Sellier, Michał Niewiński, Łukasz Kuczyński i Felix Pigeon ponownie stanęli na najniższym stopniu podium, zostawiając w finale w pokonanym polu Holendrów i zdobywając tym samym drugi w historii polskiego short tracku medal MŚ!

– Wiele razy w tym sezonie byliśmy bardzo blisko awansu do kolejnej rundy, rywalizując z czołowymi zespołami. Miło było w końcu zdobyć medal, a jeszcze lepiej, że stało się to na MŚ. Nasza drużyna jest silna jak nigdy dotąd – podkreśla Pigeon, dla którego to pierwszy sezon w polskiej reprezentacji.

Do rozstrzygnięcia pozostała już jedynie dominacja na krajowym podwórku i podobnie jak w poprzednich latach, losy tytułów na poszczególnych dystansach powinny rozegrać się przede wszystkim między zawodnikami miejscowego Stoczniowca a Juvenii Białystok. U kobiet, pod nieobecność Natalii Maliszewskiej, która od początku kariery nieprzerwanie reprezentuje podlaski klub, największe szanse na medale mają gospodynie, czyli Kamila Stormowska i Nikola Mazur. Arcyciekawie zapowiada się natomiast rywalizacja wśród mężczyzn. W składzie Juvenii, która dzięki świetnemu szkoleniu od lat dostarcza zawodników do narodowych reprezentacji, zobaczymy m.in. Niewińskiego czy Kuczyńskiego, którzy będą należeć do głównych faworytów zmagań na 500 i 1000 metrów. Szyki z pewnością będzie chciał im pokrzyżować Sellier (Stoczniowiec), który przed rokiem nie miał sobie równych na 1500 metrów i w wieloboju, a na 500 i 1000 metrów był drugi.

– Na pewno przyjście Stormowskiej, Mazur, a także Selliera i Neithana Thomasa bardzo wzmocniło nasz klub. Do tego świetnie rozwijają się Natalia Bielicka i Adam Muchlado, a w odwodzie pozostają młodsi, nieźle rokujący zawodnicy. Sekcja short tracku ma stworzone niezłe warunki i liczymy, że przełoży się to na medale w ten weekend – nie ukrywa Marek Kostecki, prezes sekcji łyżwiarskiej Stoczniowca Gdańsk.

Medalowe aspiracje, zwłaszcza na dystansach 1000 i 500 metrów, zgłasza również Pigeon (AZS Politechnika Opolska), dla którego będzie to debiut w seniorskich mistrzostwach Polski.

– Jestem bardzo podekscytowany, że będę mógł wziąć udział w swoich pierwszych MP. Postaram się wygrać na każdym dystansie, ale koledzy z kadry, którzy tym razem będą moimi rywalami, są naprawdę bardzo dobrzy – przekonuje Pigeon.

