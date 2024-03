Niespodzianka już w pierwszym meczu! Wystartował play-off Tauron Ligi

ŁKS Commercecon Łódź przegrał z Grot Budowlanymi Łódź 2:3 w pierwszym meczu ćwierćfinału Tauron Ligi. W ekipie ŁKS nie wystąpiła atakująca Valentina Diouf. Gra obu ekip falowała, ale pierwszy krok w stronę półfinału zrobiła ekipa trenera Macieja Biernata. Rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw, a drugie spotkanie zaplanowano na wtorek 26 marca.

Pierwszą akcję fazy play-off skończyła Jelena Blagojević. Spotkanie z większym animuszem rozpoczęły siatkarki Grot Budowlanych (5:10). ŁKS musiał gonić wynik i wyrównał (12:12). Skuteczniejsze w ataku Budowlane znów odskoczyły na kilka oczek, ale losy tej partii rozstrzygnęły w samej końcówce dwie akcje od stanu 23:23. Najpierw skutecznie zaatakowała Małgorzata Lisiak, a po chwili Kinga Różyńska uderzyła z przechodzącej piłki (23:25).

Zobacz także: Ćwierćfinały Tauron Ligi. Transmisje TV i stream online. Kiedy mecze? Gdzie oglądać?

Set numer dwa to udane otwarcie mistrzyń Polski (10:5). Gra obu ekip falowała. Siatkarki Grot Budowlanych odrobiły straty (15:15), a później po punktowym bloku odskoczyły na trzy oczka (17:20). Ekipa trenera Alessandro Chiappiniego odpowiedziała serią sześciu wygranych akcji (23:20) i wywalczyła piłkę setową po ataku Anastazji Hryszczuk (24:22). Rywalki doprowadziły do gry na przewagi, ale po skutecznym ataku Julity Piaseckiej to ŁKS wygrał 26:24.

W trzeciej odsłonie, po wyrównanym początku (8:8), przewagę uzyskały siatkarki Grot Budowlanych (9:13). ŁKS gonił wynik punktowymi zagrywkami Klaudii Alagierskiej-Szczepaniak (11:13) i Roberty Ratzke (13:14). Gonił, ale nie mógł odrobić strat, bo ekipa Budowlanych odbudowywała przewagę (15:19, 19:23) i dowiozła ją do końca. W ostatniej akcji Mackenzie May zaatakowała po bloku rywalek (21:25).

Początek kolejnej partii obiecujący w wykonaniu siatkarek ŁKS Commercecon (7:4). Środkowa część seta toczyła się przy minimalnej przewadze mistrzyń Polski. Po błędzie rywalek ŁKS odskoczył na cztery oczka (19:15). Utrzymał tę przewagę w końcówce, Aleksandra Dudek wywalczyła piłkę setową (24:21), a skuteczny atak Piaseckiej na 25:22 oznaczał, że zwycięzcę pierwszego ćwierćfinału wyłoni tie-break.

W decydującym secie Grot Budowlani odskoczyli na trzy oczka – atak Blagojević, as Różyńskiej i przy zmianie stron było 5:8. ŁKS błyskawicznie odrobił straty, korzystając z błędów przeciwniczek (8:8). Falująca gra obu zespołów była jednak charakterystyczna dla tego starcia, bo cztery kolejne punkty zdobyła drużyna grająca w tym starciu w charakterze gości... Po ataku Blagojević ŁKS przegrywał 8:12. Punktowy blok dał Grot Budowlanym piłkę meczową (9:14), a May zakończyła spotkanie skutecznym atakiem (10:15).



Skrót meczu ŁKS - Budowlani:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Julita Piasecka (19), Anastazja Hryshchuk (15), Amanda Campos (13), Kamila Witkowska (12), Aleksandra Gryka (10) – ŁKS Commercecon; Mackenzie May (27), Ana Bjelica (17), Małgorzata Lisiak (17), Kinga Różyńska (15), Jelena Blagojević (12) – Grot Budowlani. Ekipa Budowlanych skuteczniejsza w ataku i lepiej punktowała blokiem (12–15). MVP: Małgorzata Lisiak (11/19 = 58% skuteczności w ataku + 6 bloków).

Siatkarki ŁKS Commercecon kontynuują serię tie-breaków, poprzedni przegrały 2:3 z BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała w finale Tauron Pucharu Polski. Drugie spotkanie ćwierćfinałowe Budowlani – ŁKS również zostanie rozegrane w Sport Arenie (wtorek, 26 marca).

ŁKS Commercecon Łódź – Grot Budowlani Łódź 2:3 (23:25, 26:24, 21:25, 25:22, 10:15)

ŁKS Commercecon: Roberta Ratzke, Julita Piasecka, Kamila Witkowska, Anastazja Hryshchuk, Amanda Campos, Aleksandra Gryka – Paulina Maj-Erwardt (libero) oraz Aleksandra Dudek, Zuzanna Górecka, Klaudia Alagierska-Szczepaniak, Paulina Zaborowska. Trener: Alessandro Chiappini.

Grot Budowlani: Ana Bjelica, Jelena Blagojević, Małgorzata Lisiak, Ewelina Wilińska, Mackenzie May, Kinga Różyńska – Justyna Łysiak (libero) oraz Martyna Łazowska, Weronika Sobiczewska, Andrea Mitrović. Trener: Maciej Biernat.

ŁKS Commercecon – Grot Budowlani 0—1

2024-03-21: ŁKS Commercecon Łódź – Grot Budowlani Łódź 2:3 (23:25, 26:24, 21:25, 25:22, 10:15)

2024-03-26: Grot Budowlani Łódź – ŁKS Commercecon Łódź (wtorek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2024-03-30: ŁKS Commercecon Łódź – Grot Budowlani Łódź (sobota, godzina 16.00) – ewentualnie.

WYNIKI I TABELA TAURON LIGI SIATKAREK