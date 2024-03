Jak zmieniała się Maria Stenzel? Zdjęcia słynnej polskiej siatkarki

Maria Stenzel to jedna z najlepszych polskich siatkarek ostatnich lat. Niezwykle utalentowana libero już od kilku sezonów jest na swojej pozycji numerem jeden w reprezentacji Polski, znakomicie prezentuje się również w Tauron Lidze. Jak Maria Stenzel zmieniała się w czasie swej kariery siatkarskiej? Zobacz zdjęcia słynnej siatkarki.

Maria Stenzel urodziła się w 1998 roku. Ma 167 cm wzrostu. Przygodę z siatkówką rozpoczęła w UKS ZSMS Poznań oraz SMS PZPS Szczyrk. Profesjonalną karierę zaczęła w drużynie Impel Wrocław, do której trafiła w marcu 2017 roku na zasadzie tzw. transferu medycznego; wówczas zadebiutowała w meczu ekstraklasy siatkarek. Później występowała w klubach Grot Budowlani Łódź (2018–21), Grupa Azoty Chemik Police (2021–23), a od 2023 roku jest zawodniczką drużyny MOYA Radomka Radom.

Z Chemikiem Police zdobyła mistrzostwo Polski (2022), a z Grot Budowlanymi wicemistrzostwo (2019). Ma w swej kolekcji także Puchar Polski (2023) oraz dwa Superpuchary (2018, 2020).

Od 2018 roku występuje w reprezentacji Polski. Z drużyną narodową wywalczyła brązowy medal Ligi Narodów 2023 i kwalifikację na igrzyska olimpijskie w Paryżu.

Maria Stenzel to niezwykle ambitna siatkarka, walczy do końca i nie ma dla niej straconych piłek. Aspiruje do grona najlepszych libero na świecie i jest jedną z kluczowych zawodniczek polskiej kadry. Kibice reprezentacji Polski wspierają ją i darzą ogromną sympatią – niejedna osoba razem z nią uroniła łzę po przegranym emocjonującym starciu w ćwierćfinale MŚ 2022, niejedna płakała ze szczęścia po awansie na igrzyska. Stenzel bardzo dobrze prezentuje się w obecnym sezonie Tauron Ligi, zajmuje pierwsze miejsce w rankingu przyjmujących. Na popisy znakomitej siatkarki liczymy również w zbliżającym się sezonie olimpijskim. Dobra dyspozycja polskiej libero może mieć ogromny wpływ na udany występ Polek w Paryżu.

Jak Maria Stenzel zmieniała się w czasie swej kariery siatkarskiej? Zobacz w galerii zdjęć: