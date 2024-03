Nowe koszulki reprezentacji Polski. Jak wyglądają? (ZDJĘCIA)

Reprezentacja Polski od meczu z Estonią będzie występowała w nowych strojach. Powstały one przy wykorzystaniu najnowszej technologii. W jakich strojach grają polscy piłkarze? Jak wyglądają nowe koszulki reprezentacji Polski? Jak prezentowały się w meczu Polska - Estonia? Zobacz w galerii zdjęć.

Nowe koszulki reprezentacji Polski zadebiutują w meczu z Estonią. Jak zapewnia Polski Związek Piłki Nożnej, powstały one przy wykorzystaniu najnowszych technologii, m.in. Dri-FIT ADV. Zapewni to m.in. odpowiednią wentylację, by sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających użytkowników.

Jak zmieniła się koszulka reprezentacji Polski? Jedną z najbardziej charakterystycznych różnic jest powiększone w porównaniu z poprzednimi trykotami godło. Zostało ono umieszczone w centralnym miejscu koszulki. Dopełnieniem nowych strojów jest logo reprezentacji Polski umieszczone na tyle kołnierzyków, a także unikatowy zestaw czcionek, który przy personalizacji nazwiskiem i numerem nadaje wyrazistości.

W meczu z Estonią reprezentacja Polski gra na biało-czerwono-biało. W jakich barwach zaprezentuje się w przypadku awansu do finału baraży? Jeżeli zmierzy się z Walią – stroje będą całe białe; jeśli będzie rywalizowała z Finlandią – całe czerwone.