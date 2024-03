Polska - Estonia. Wynik meczu. Kto wygrał baraże Euro 2024?

Polska i Estonia będą rywalizować na PGE Narodowym w Warszawie. Stawką meczu będzie awans do finału baraży o Euro 2024. Przypomnijmy - za piłkarzami reprezentacji Polski kiepski występ w eliminacjach, więc ostatnią szansą na awans na Euro 2024 są baraże.

- Wiemy, że zawaliliśmy eliminacje, ale dostaliśmy szansę gry w barażach i musimy ją wykorzystać. W czwartek zagramy z przeciwnikiem teoretycznie zdecydowanie od nas słabszym. W tym meczu trzeba pokazać pewność siebie, co zresztą mówił już selekcjoner. Dołożyć do tego duże zaangażowanie, zagrać dobre spotkanie i awansować do finału. A tam - zobaczymy z kim zagramy. Ale w tym momencie najważniejszy jest mecz z Estonią. Jesteśmy gotowi - zaznaczył na konferencji prasowej Kamil Grosicki, skrzydłowy reprezentacji Polski.

Jeśli Polska wygra z Estonią, w finale baraży zagra z lepszym z meczu Walia - Finlandia.

Kto wygrał mecz Polska - Estonia? Wynik meczu Polska - Estonia

O tym, kto wygrał mecz Polska - Estonia, przekonamy się późnym wieczorem w środę 21 marca. Wynik meczu Polska - Estonia poznamy około godziny 22.30, jeśli spotkanie nie zakończy się remisem i nie będzie konieczne rozegranie dogrywki lub serii rzutów karnych.

