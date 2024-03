Trener polskiej kadry Thomas Thurnbichler postawił na tych samych zawodników, którzy startowali w Norwegii. Na mamucim obiekcie w Vikersund najlepiej z Polaków prezentował się Zniszczoł, który awansował do czołowej dziesiątki cyklu Raw Air. 30-latek ustanowił też swój rekord życiowy w długości lotu - 243,5 m. Pozostali biało-czerwoni znacznie gorzej radzili sobie w lotach narciarskich, co nie napawa optymizmem przed finałem sezonu w Planicy.

ZOBACZ TAKŻE: Adam Małysz rusza na ratunek! Najważniejsza misja! Już raz usłyszał "nie"



Do Słowenii nie pojechał Paweł Wąsek, który w ubiegłą niedzielę wygrał finałowe zawody Pucharu Kontynentalnego na Wielkiej Krokwi w Zakopanem.



- Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że loty narciarskie są dla niego trudne, co nie jest sekretem. Planica jest najtrudniejszym obiektem do lotów na świecie, więc uznaliśmy, że lepiej będzie zakończyć zimę z pozytywnymi odczuciami i już skupić się na odpoczynku przed rozpoczęciem przygotowań do następnego sezonu – uzasadnił austriacki szkoleniowiec.



Wąsek tej zimy został wycofany z Pucharu Świata po marcowych zawodach w Lahti. W tym sezonie zgromadził 42 punkty i pieć razy awansował do czołowej "30". Najlepszy wynik osiągnął w Bischofshofen, gdzie uplasował się na 18. pozycji.



Na czwartek zaplanowano kwalifikacje, które wyłonią 40 uczestników piątkowych zawodów indywidualnych.

Relacja live i wyniki na żywo Pucharu Świata w Planicy na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 10:00.