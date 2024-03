Już wszystko jasne. Wiemy, gdzie Jastrzębski Węgiel zagra o zwycięstwo w Lidze Mistrzów!

Od 2019 roku decydujące mecze w najważniejszych europejskich siatkarskich rozgrywkach klubowych odbywają się w formule Super Finałów - tego samego dnia i w tej samej hali rozgrywane są finały Ligi Mistrzyń i Ligi Mistrzów. Przed rokiem wydarzenie gościło w Turynie, wcześniej w słoweńskiej Lublanie (2022), włoskiej Weronie (2021) i w niemieckim Berlinie (2019).

W 2024 roku Super Finały po raz pierwszy w swojej krótkiej jak na razie historii zostaną rozegrane w Turcji. Prezydent CEV Aleksandar Boricić już w lutym poinformował w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet, że impreza po raz pierwszy odbędzie się w tym kraju, ale konkretną lokalizację poznaliśmy dopiero teraz.

Choć spekulowano, że areną decydujących meczów o tytuł najlepszych drużyn Europy będzie jedna z hal w Stambule lub Ankarze, ostatecznie została nią Antalya Sports Hall. To wybudowany w 2016 roku dziesięciotysięczny obiekt w Antalyi, 2,5-milionowym mieście położonym w południowo-zachodniej Turcji, u wybrzeży Morza Śródziemnego. Na co dzień swoje mecze rozgrywają tam koszykarskie kluby Antalya BB i Kepez Belediyesi.

- Jesteśmy bardzo podekscytowani połączeniem sił z Turecką Federacją Siatkarską, zwłaszcza że wciąż mamy piękne wspomnienia z rewolucyjnej organizacji mistrzostw Europy 2019. Jesteśmy pewni, że umieszczenie takiego wydarzenia w Turcji pomoże nam jeszcze bardziej podnieść prestiż europejskiej siatkówki, a także spowoduje, że Super Finały będą niezapomnianym doświadczeniem dla wszystkich, którzy będą ich częścią. Zarówno dla tych, którzy będą na miejscu, jak i dla tych, którzy będą obserwować wydarzenie z daleka - powiedział prezydent CEV.

- Rola gospodarza takiej imprezy to dla nas powód do wielkiej ekscytacji oraz wielki zaszczyt. Jestem pewien, że w tym wyjątkowym dniu dołączą do nas tysiące kibiców. Życzę powodzenia wszystkim zespołom i mam nadzieję, że uczestnicy wyjadą z naszego kraju z dobrymi wspomnieniami - skomentował umiejscowienie finałów Ligi Mistrzów i Ligi Mistrzyń w Turcji prezes tureckiej federacji Mehmet Akif Ustundag.

Choć gospodarze Super Finałów liczyli, że zagra w nich chociaż jedna turecka drużyna, wszystkie ich ekipy odpadły w półfinałach. Ziraat Bankkart Ankara przegrał dwumecz z Jastrzębskim Węglem, Fenerbahce Stambuł z Allianzem Vero Volley Mediolan, a Eczacibasi Stambuł z A. Carraro Imoco Conegliano. Tym samym w Antalyi zagra jeden polski zespół oraz trzy włoskie.

Mecze Jastrzębskiego Węgla z Itasem Trentino oraz A. Carraro Imoco Conegliano z Allianzem Vero Volley Mediolan odbędą się w niedzielę, 5 marca. Mistrzowie Polski wystąpią w finale po raz drugi z rzędu. Przed rokiem przegrali w Turynie 2:3 z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle.

Dwa tygodnie później do Antalyi zawita m.in. reprezentacja Polski mężczyzn, która w dniach 21-26 maja, w turnieju grupy 1 Ligi Narodów siatkarzy, zmierzy się tam z drużynami Stanów Zjednoczonych, Kanady, Holandii i Słowenii.

W ubiegłym roku Antalya Sports Hall okazała się szczęśliwym miejscem dla polskiej kadry kobiet. W turnieju fazy grupowej Ligi Narodów 2023 Biało-Czerwone wygrały tam wszystkie swoje cztery spotkania - z Kanadą, Włochami, Tajlandią i Serbią.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport