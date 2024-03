Niedawno walczyła z Igą Świątek. Teraz wycofała się z turnieju

Kostiuk rywalizowała z Igą Świątek 16 marca w ćwierćfinałowym turnieju w Indian Wells. Przegrała w dwóch bardzo szybkich setach, ulegając liderce światowego rankingu 2:6, 1:6. W drugiej partii Ukrainka poprosiła o przerwę medyczną. Choć zdołała wrócić do gry, to jak widać jej uraz nie został do końca wyleczony.



Kostiuk, rozstawiona z numerem "29", miała wolny los. W drugiej rundzie miała zmierzyć się z Holenderką Arantxą Rus. Niestety, na oficjalnej stronie pojawił się aktualizacja drabinki turnieju.

Zniknęła z niej Ukrainka, a jej miejsce zajęła Oceane Dodin, która próbowała awansować do turnieju poprzez kwalifikacje. Francuzka przegrała z Clara Tauson, ale skorzystała na kontuzji Kostiuk.

W Miami gra oczywiście Świątek, która w pierwszej rundzie miała wolny los. W drugiej rundzie jej przeciwniczką będzie Camila Giorgi.

