Polsat Sport Partnerem Medialnym VII Kongresu i III Gali Sport Biznes Polska

26 marca do Warszawy ponownie zawita najważniejsze święto sportu i biznesu sportowego. Kongresy SBP to cykliczne wydarzenia gromadzące tysiące przedstawicieli środowiska z całego kraju. W programie tegorocznej edycji m.in.: przyszłość widowisk sportowych, rozwój sportu dzieci i młodzieży czy transformacja mediów sportowych. Po raz kolejny Partnerem Medialnym Kongresu oraz towarzyszącej mu Gali jest Polsat Sport.

Firmy sponsorujące sport, reprezentanci organizacji sportowych, samorządów, obiektów, a także branży rozrywkowej. Za sprawą Stowarzyszenia Sport Biznes Polska do stolicy po raz kolejny zjadą czołowi przedstawiciele rynku sportowo-biznesowego z całego kraju. 26 marca podczas siódmej już edycji Kongresu SBP eksperci będą dyskutować nad bieżącymi wyzwaniami, kierunkami rozwoju i możliwościami, jakie przyniosą branży najbliższe miesiące.

Całe środowisko w jednym miejscu

Sztandarowy projekt Sport Biznes Polska wyróżnia integracja wszystkich sektorów rynku. Dzięki podziałowi na bloki tematyczne wydarzenie łączy w sobie 5 konferencji branżowych. Podczas jednego dnia uczestnicy mają szansę nie tylko zaczerpnąć wiedzy ze swojej dziedziny, ale również nawiązać kontakty i wymienić się doświadczeniami z reprezentantami pozostałych części ekosystemu sportowego. Jak informują Organizatorzy, aby ułatwić networking, uczestnicy otrzymają dostęp do dedykowanej platformy umożliwiającej wcześniejsze umówienie spotkań 1:1.

Marcowemu wydarzeniu towarzyszyć będzie III Gala Sport Biznes Polska. Podczas wieczornej uroczystości SBP podsumuje 2023 rok w branży sportowo-biznesowej, a także uhonoruje Statuetkami marki i organizacje najbardziej zasłużone dla rozwoju sportu. Transmisja Gali odbędzie się we wtorek o godzinie 20.30 w Polsacie Sport Fight.

Dyskusje na najwyższym poziomie

Nad częścią merytoryczną wydarzenia czuwa blisko 80-osobowa Rada Programowa SBP. Na uczestników VII edycji Kongresu Sport Biznes Polska, jak co roku czeka bogata agenda składająca się z 30 wystąpień w formie prelekcji, paneli dyskusyjnych oraz rozmów One on One. 26 marca można spodziewać się szerokiego spektrum poruszanych zagadnień.

W przededniu dwóch dużych wydarzeń sportowych, w programie nie zabraknie tematu Igrzysk Olimpijskich oraz EURO 2024 i tego, jak zaplanować strategię lokalnej komunikacji marki w okresie międzynarodowych imprez.

W agendzie znalazły się również takie kwestie, jak przyszłość widowisk sportowych w ujęciu biznesowym i marketingowym, czy rozwój sportu dzieci i młodzieży. Zaproszeni eksperci poruszą także wątek długoterminowych projektów sponsoringowych oraz zrównoważonego rozwoju poprzez sport. Podczas wydarzenia obecni będą również przedstawiciele Polsatu Sport. W debacie na temat wpływu transformacji mediów sportowych na kibiców i sponsorów swoim doświadczeniem podzieli się Paweł Wójcik (Szef Działu Programowego Polsat Sport). Z kolei Marian Kmita (Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat) w rozmowie z Jerzym Mielewskim opowie o tym, jakie korzyści biznesowe i marketingowe osiągają media sportowe w Polsce.

Pełny program VII Kongresu

Nowy obiekt, nowe możliwości

W 2024 Kongres zmienia swoją lokalizację i przenosi się do Hotelu DoubleTree by Hilton w warszawskim Wawrze:

- Każda kolejna edycja Kongresu cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W listopadzie gościliśmy ponad 1000 uczestników z Polski i Europy, a w tym roku spodziewamy się jeszcze większej frekwencji. Od początku stawiamy na wysoką jakość, nowy obiekt to również nowe możliwości i większy komfort naszych gości. – mówi Łukasz Banaszak, Dyrektor Zarządzający Sport Biznes Polska.

