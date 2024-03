Zalewski i Piotrowski top, czyli... zaufanie Probierza!

Najlepszy na placu? Nicola Zalewski! Bardzo dobry też inny wahadłowy, Przemysław Frankowski. Top spisał się Jakub Piotrowski. Zaufanie Michała Probierza do tych piłkarzy zaprocentowało! Widać klarowną ideę, a to niezwykle ważne w pracy selekcjonera.

Każdy selekcjoner ma niewiele czasu. Ważne jest, żeby miał konkretny pomysł. Klarowną ideę, do której dobiera piłkarzy. A jak już dobiera, to ma na to pomysł. Nie szuka ciągle i wciąż, ale próbuje wykreować piłkarzy. Stara się ich zbudować. Tak potrafili prowadzić kadrę Jerzy Engel, czy Adam Nawałka. U Engela grało sporo nieoczywistych graczy. I u Nawałki też. Wszyscy pamiętają choćby Łukasza Szukałę, czy Michała Pazdana albo Krzysztofa Mączyńskiego. Nikt nie liczył na Jakuba Piotrowskiego u Probierza. „Oddajmy Probierzowi, że konsekwentnie buduje tego zawodnika” - zaznacza Engel. „U Michała ten gracz debiutował. I u niego pięknie się rozwija” - mówi selekcjoner Polski w latach 2000-2002.

ZOBACZ TAKŻE: Polska będzie faworytem w meczu z Walią? Media są zachwycone!



Piotrowski uchodził za talent już za czasów Nawałki. Był nawet na jego liście w słynnym mundialowym raporcie z 2018 roku. Później chciał postawić na tego gracza Czesława Michniewicz. Powołał go. Znalazł się w szerokiej kadrze na Mundial 2022. Jednak pierwszy mecz z Białym Orłem na piersi zagrał dopiero u Probierza – w październiku 2023 roku. A w listopadzie stał się członkiem podstawowej jedenastki i to kosztem Sebastiana Szymańskiego. Tak było z Czechami w 2023 roku, a także teraz z Estonią już w 2024. „Wielu mówi, że to piłkarz numer sześć, ale dla mnie to ósemka, a nawet dziesiątka. W takich rolach gra w swoim klubie” - zaznacza Probierz.

Udział w trzech golach Nicoli Zalewskiego i obie żółte Paskotsiego po faulach na naszym wahadłowym! Polska wahadłowymi stoi, bo Przemysław Frankowski otworzył wynik i też napędzał akcje. Piotrowski – o czym już wspomniałem - top! Bez dwóch zdań Probierz zarządził, mając pomysł. Zaufał także w pełni Piotrowi Zielińskiemu, mimo jego sytuacji w klubie. Nie zamieszał składem, tylko trzymał się tego, co starał się wypracować w czterech poprzednich meczach. Co do składu a la Probierz nie trafiłem tylko z jednym nazwiskiem - myślałem, że zagra Sebastian Szymański, a nie Piotrowski. Zaufanie do tego ostatniego popłaca. Po dwóch latach wrócił Jakub Moder, co warto odnotować. Moder, Kamil Grosicki, czy Bartosz Bereszyński (dziś na trybunach) mogą się bardzo przydać w Cardiff.

POLSKA (oceny w skali 1-10):

Wojciech Szczęsny 5 - Jan Bednarek 5, Paweł Dawidowicz 6, Jakub Kiwior 7 - Przemysław Frankowski 7 (46’ Matty Cash – bez noty; 56’ Tymoteusz Puchacz 6), Bartosz Slisz 6, Piotr Zieliński 7 (72’ Sebastian Szymański nota na +), Jakub Piotrowski 8 (72’ Jakub Moder nota na +), Nicola Zalewski 9 - Karol Świderski 6 (72’ Adam Buksa nota na +), Robert Lewandowski 6. Trener: Michał Probierz 7.