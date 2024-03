Co za występ Polki na mistrzostwach świata! Najlepszy wynik w karierze

Reprezentantka Polski Jekaterina Kurakowa zajęła jedenaste miejsce w rywalizacji solistek podczas mistrzostw świata w łyżwiarstwie figurowym w Montrealu. To najlepszy wynikjaki uzyskała w światowej rywalizacji w swojej dotychczasowej karierze. Triumfowała - już po raz trzeci z rzędu - Japonka Kaori Sakamoto

Niespełna 24-letnia Sakamoto zajmowała po programie krótkim czwarte miejsce, ale w dowolnym mistrzyni świata z 2022 oraz 2023 roku spisała się znakomicie i znów sięgnęła po złoto. Łącznie, licząc oba programy, zdobyła 222,96 pkt.

Utytułowana Japonka została pierwszą łyżwiarką figurową, która zdobyła trzy tytuły mistrzyni świata z rzędu od czasu Amerykanki Peggy Fleming w latach 1966–1968.

"Przystępując do rywalizacji z czwartego miejsca, Sakamoto nie miała nic do stracenia i wyszła gotowa do walki. Otworzyła swój elegancki program "Feeling Good" podwójnym Axlem, a następnie wykonała potrójnego Lutza i sześć kolejnych potrójnych skoków, w tym potrójną kombinację (...)" - napisano na stronie światowej federacji.

Odwrotnie natomiast było w przypadku Loeny Hendrickx - Belgijka prowadziła po programie krótkim, lecz ostatecznie uplasowała się na czwartej pozycji. Srebro zdobyła Amerykanka Isabeau Levito, a brąz Koreanka Chaeyeon Kim.

Kurakowa przesunęła się natomiast z 14. na 11. miejsce, kończąc rywalizację z dorobkiem 184,76 pkt.

