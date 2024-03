Mogło dojść do kontuzji, bo... chciał kopnąć rywala! Skandal w siatkówce

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w meczu siatkarskiej ligi w Katarze. Podczas jednej z akcji libero był blisko skontuzjowania swojego rywala skaczącego do bloku.

O mistrzostwo Kataru walczyły zespoły Al Arabi oraz Al-Rayyan. Znaczną przewagę mentalną mieli ci pierwsi, którzy przed rozpoczęciem tego spotkania mieli trzy punkty przewagi. Goście musieli więc wygrać za trzy punkty, by w ostatniej chwili odebrać rywalom mistrzostwo.

Tak się jednak nie stało. Po trzech partiach Al Arabi prowadziło 2:1 i stało się jasne, że to oni po tym spotkaniu będą mogli cieszyć się ze zdobycia złota, a ich przeciwnicy muszą zadowolić się srebrem.

Nie sama rywalizacja wywołała jednak najwięcej emocji. W trakcie meczu doszło to skrajnie niebezpiecznej sytuacji. Podczas jednej z akcji blokujący gospodarzy został narażony na kontuzję. Gdy skakał do bloku, libero Al-Rayyan wyciągnął nogę, by go kopnąć. Blokujący upadł, lecz prawdopodobnie nie odniósł większego urazu.

Finalnie starcie zakończyło się na korzyść Al-Rayyan. W ostatnich dwóch setach okazali się zdecydowanie lepsi od wyraźnie rozluźnionych rywali.