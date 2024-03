O krok od siatkarskiej sensacji! Faworyt przegrywał już 3:7 w tie-breaku...

Siatkarki BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała pokonały UNI Opole 3:2 w pierwszym meczu ćwierćfinału Tauron Ligi. Gospodynie pewnie wygrały dwa pierwsze sety, później jednak wyraźnie spuściły z tonu. Do głosu doszły opolanki, które wyrównały stan meczu. W tie-breaku gospodynie przegrywały już 3:7, zdołały jednak wrócić do gry we właściwym momencie. Rywalizacja w tej rundzie play-off toczy się do dwóch zwycięstw, a spotkanie numer dwa zostanie rozegrane we wtorek 26 marca w Opolu.