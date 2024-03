Pokonała swoją przyjaciółkę. Aryna Sabalenka gra dalej w Miami

Warto przypomnieć, że chociaż Sabalenka i Badosa zmierzyły się w drugiej rundzie imprezy w Miami, to dla pochodzącej z Białorusi zawodniczki był to pierwszy mecz podczas tegorocznego turnieju. Wiceliderka rankingu otrzymała bowiem od organizatorów "wolny los". Hiszpanka natomiast musiała wcześniej pokonać Simonę Halep.

ZOBACZ TAKŻE: Niedawno walczyła z Igą Świątek. Teraz wycofała się z turnieju

Należy podkreślić, że dla obu zawodniczek był to wyjątkowy mecz. Tenisistki nie ukrywają bowiem, że prywatnie są dobrymi przyjaciółkami. Świadczyć może o tym fakt, że często publikują wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych.

W pierwszym secie Sabalenka bez większych problemów przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę. Białoruska tenisistka potrzebowała tylko jednego przełamania, by wygrać partię. W kolejnej odsłonie tego pojedynku 25-latka również dominowała na korcie. Dwukrotnie wygrała gema serwisowego przeciwniczki, co zapewniło jej awans do kolejnego etapu zmagań w Miami.

Już wiadomo, kto będzie kolejną oponentką drugiej rakiety świata. W trzeciej rundzie tegorocznego turnieju na kortach w Stanach Zjednoczonych naprzeciwko Sabalenki stanie Anhelina Kalinina.