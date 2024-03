Znów tłumy dzieci na zajęciach u Moniki Pyrek. "Chcielibyśmy taki wf mieć częściej"

Wiosenna odsłona "KINDER Joy of moving Alternatywnych lekcji WF" minęła już półmetek. – Za nami już łącznie siedem dni wypełnionych aktywnością w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze, Grudziądzu, a teraz też w Chojnicach. To jeszcze nie koniec, bo po krótkiej przerwie świątecznej w kwietniu wracamy na naszą trasę, by spotkać się z uczniami w Polkowicach na Dolnym Śląsku i Kaźmierzu w powiecie szamotulskim w Wielkopolsce – mówi Monika Pyrek, pomysłodawczyni akcji.

W trakcie zajęć z cyklu "KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF" uczniowie korzystają z nowoczesnych urządzeń, które mają ich zaciekawić i zachęcić do aktywności. W Chojnicach, co podkreślał jeden z uczniów piątej klasy, największą popularnością cieszyły się stacje, na których można było trenować narciarstwo, piłkę nożną oraz ćwiczyć refleks. – Zabawa była świetna – mówił Maciek.

– Sport zajmuje mi bardzo dużo czasu, bo trenuję pływanie i taniec. Nie ukrywam, że to uwielbiam, ale dzisiaj cieszę się, że mogłam spróbować czegoś innego – dodała Laura z siódmej klasy. Warto podkreślić, że uczniowie dwóch szkół, którzy brali udział w zajęciach – SP nr 7, gdzie odbywały się zajęcia oraz SP nr 1 – wykazali się niesamowitym zaangażowaniem.

– To była fantastyczna zabawa i zupełnie inne spojrzenie na aktywność fizyczną!! Jestem pod ogromnym wrażeniem i chciałabym, żeby ekipa Moniki Pyrek odwiedzała nas częściej. Z moich obserwacji wynika, że dzieciakom najbardziej podobało się przeciąganie liny, gdzie mogły wykazać się siłą oraz stacje takie jak koszykówka czy wioślarstwo, gdzie z kolei mocno liczy się współpraca – mówiła Anna Pelowska, nauczycielka wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej nr 7. Uczniowie z chojnickiej „siódemki” przygotowali piękne prace plastyczne – plakaty i obrazy nawiązujące do działalności sportowej Moniki Pyrek. – To dla mnie fantastyczna niespodzianka – mówiła znakomita do niedawna polska lekkoatletka.



Alternatywne lekcje WF są częścią programu KINDER Joy of moving realizowanego przez Ferrero w ponad dwudziestu krajach na świecie, w tym od 2007 roku również w Polsce. Celem programu jest szeroko rozumiana edukacja sportowa oraz promocja aktywnego stylu życia wśród młodego pokolenia i ich rodzin. Partnerem tytularnym akcji jest Ferrero Polska Commercial, a zajęcia dofinansowane są z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz wspierane przez lokalne samorządy. Honorowy patronat nad programem objął Polski Komitet Olimpijski, a partnerem motoryzacyjnym jest Ssang Yong Polmotor.

