Białoruska lekkoatletka dostała polskie obywatelstwo. Wystąpi już w Paryżu?

Trenująca w Białymstoku Żodzik posiada polskie korzenie. Po wyjeździe z Białorusi startowała kilkukrotnie w naszym kraju, osiągając znakomite rezultaty. Dzięki decyzji prezydenta Dudy teraz będzie mogła ubiegać się o prawo do reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej.

– Bardzo mnie cieszy, że Pan Prezydent podpisał wszystkie dokumenty i przyznał mi polskie obywatelstwo. Jestem dumna, że będę mogła reprezentować Polskę, kraj moich przodków. Liczę, że sprawy związane z procedurami World Athletics będą przebiegać teraz sprawnie i już niebawem wystartuję w koszulce z orzełkiem na piersi. Mam nadzieję, że wszystko potoczy się sprawnie i kibice zobaczą mnie na igrzyskach w Paryżu w biało-czerwonym stroju reprezentacji Polski – zapowiada Maria Żodzik.

W sprawę nadania zawodniczce polskiego obywatelstwa mocno zaangażowany był prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. Dzięki jego bezpośrednim staraniom prezydent Andrzej Duda w ostatnich dniach podpisał ostatecznie akt nadania obywatelstwa.

– Bardzo się cieszę, że Pan Prezydent Andrzej Duda pozytywnie rozpatrzył wniosek o przyznanie polskiego obywatelstwa Marii Żodzik, Białorusinki z polskimi korzeniami. Wierzę, że jej historia, która zaczęła się dość ciężko, będzie miała swój szczęśliwy finał w Paryżu. Gratuluję uzyskania minimum kwalifikacyjnego i trzymam kciuki za jak najwyższe skoki. Witamy Marię w Polskiej Rodzinie Olimpijskiej – mówi prezes PKOl Radosław Piesiewicz.

Teraz zgodę na reprezentowanie Polski przez Marię Żodzik musi wydać światowa centrala lekkoatletyczna, czyli World Athletics.

– Najwcześniej Maria będzie mogła reprezentować nasz kraj od 20 czerwca. Wtedy mijają trzy lata od jej ostatniego występu w reprezentacji Białorusi. To był start na drużynowych mistrzostwach Europy w Klużu-Napoce. Kolejnym krokiem będzie decyzja specjalnego panelu World Athletics odpowiadającego za zmiany barw narodowych. Nie wiemy kiedy on się zbierze. Oczywiście będziemy w tej sprawie lobbować i zrobimy wszystko żeby Maria mogła wystartować już pod koniec czerwca w mistrzostwach Polski. Jeśli to się uda sprawnie załatwić zobaczymy ją na igrzyskach w Paryżu. Minimum już ma – tłumaczy wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i szef misji olimpijskiej Tomasz Majewski.

Urodzona w 1997 roku Żodzik legitymuje się rekordem życiowym w skoku wzwyż na poziomie 1.97.

