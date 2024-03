W Toruniu pobiła rekord. Straci go przez... 39 euro?

28-letnia sportsmenka podczas zawodów w Toruniu uzyskała czas 2:01,57, bijąc o niespełna sekundę poprzedni halowy rekord Finlandii, należący od 2022 roku do Sary Lappalainen (2:02,36). I o ile wynik Maattanen jest uznawany przez World Athletics, o tyle na krajowym podwórku prawdopodobnie zostanie wykreślony z rejestru.

Wszystko przez niedopatrzenie samej zawodniczki, która w systemie Suomisport nie opłaciła na czas kosztującej zaledwie 39 euro fińskiej licencji, upoważniającej ją do startów w zawodach. Co ciekawe, Fińska Konfederacja Sportu nie wymaga tej licencji od lekkoatletów, rywalizujących na arenach międzynarodowych. Jest ona jednak niezbędna przy startach w Finlandii i - jak się okazało - również poza jej granicami, jeżeli dany sportowiec chce, by jego wyniki wpisywane były do krajowej bazy.

- Zgodnie z naszymi wewnętrznymi przepisami licencja Eveliiny Maattanen w momencie bicia rekordu była nieważna, dlatego wynik ten nie powinien być brany pod uwagę w fińskich statystykach. Sytuacja jest jednak dość trudna i nie chcę w tej chwili ferować wyroków - powiedział telewizji Yle Mika Muukka, działacz Fińskiej Konfederacji Sportu.

Maattanen, która w Toruniu zajęła piąte miejsce, poprawiła w tym roku swój rekord życiowy w hali już o prawie trzy sekundy. Jeszcze w styczniu ubiegłego roku wynosił on bowiem 2:04,36.