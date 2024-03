Polska tenisistka gra w Miami! Relacja na żywo

Fręch w ostatnich tygodniach spisuje się znacznie poniżej oczekiwań, czego dowodem odpadnięcie w trzech kolejnych turniejach z rzędu już na etapie pierwszej rundy. Tak było pod koniec lutego w San Diego, a następnie na początku marca w Indian Wells i niedawno w Miami.

Jak widać, póki co, amerykańska ziemia nie służy Polce, ale być może uda się odwrócić złą kartę w deblu, do którego Fręch wraca po pięciu miesiącach przerwy. Ostatni raz rywalizowała w nim pod koniec października w Tunezji, gdzie wespół z Katarzyną Kawą dotarła do półfinału.

Teraz naszej tenisistce partnerować będzie Daria Saville. Obie zawodniczki nie miały jeszcze okazji grać ze sobą. Australijka również nie gra już w turnieju singlistek w Miami, po tym jak odpadła w drugiej rundzie.

Teoretycznie brak zgrania może stanowić problem w konfrontacji z Chinkami, które rozegrały wspólnie już wiele spotkań, ale ostatni raz w listopadzie 2021 roku. Po dłuższej przerwie wracają do wspólnej gry i są stawiane w roli faworytek.

Triumfatorki tego meczu zagrają w drugiej rundzie z parą Jekatierina Aleksandrowa/Irina Chromaczowa.

Relacja live i wynik na żywo meczu Fręch/Saville - Wang/Zheng od godz. 19:00 na Polsatsport.pl.