Sport łączy siły z biznesem. "Trzeba szukać najlepszych rozwiązań"

Już we wtorek 26 marca odbędzie się gala SBP, gdzie Stowarzyszenie Sport Biznes Polska po raz trzeci nagrodzi podmioty aktywnie działające na rynku sportu. Zanim jednak to nastąpi eksperci spotkali się, aby przedyskutować bieżące problemy i inicjatywy krajowego sportu podczas specjalnego kongresu.

Co roku Stowarzyszenie Sport Biznes Polska zrzesza reprezentantów ze środowiska sportowo-biznesowego z całego kraju, a jedną z jego największych inicjatyw jest cykliczny Kongres Sport Biznes Polska, którego siódma edycja odbywa się 26 marca 2024 r. w Warszawie. Wydarzenie jest idealną okazją do przedyskutowania sytuacji polskiego sportu przez praktyków, ekspertów i osób zarządzających tą gałęzią życia społecznego.

- Celem naszego Kongresu jest rozwój branży, a okazją do tego jest nie tylko część merytoryczna i dyskusje, ale także przez nawiązanie nowych kontaktów z pozornie odległych branż - powiedziała Klaudia Czarniecka, członkini zarządu Stowarzyszenia Sport Biznes Polska.

Kongres to nie tylko wiele dyskusji, ale także rozwiązania, które proponują praktycy obecni w sporcie od wielu lat.



- Trzeba szukać najlepszych rozwiązań. Dzięki tego typu spotkaniom i wzajemnemu słuchaniu się tworzymy strategię sportu do 2036 roku i głosy ekspertów, naszych mistrzów są absolutnie kluczowe - dodał Piotr Borys, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.



Jednym z kluczowych tematów Kongresu był rozwój sportu wśród młodzieży, która może stanowić podstawę przyszłych sukcesów na arenach międzynarodowych.



- Jest nam coraz ciężej zachęcić młodzież do sportu patrząc na to jak opanowała nas era elektroniki. Musimy jednak zachęcać do tego i budować obiekty, które zachęcają. Dzieci idą do fajnych rzeczy i same do tego zmierzają - dodał Adam Małysz obecny na Kongresie.



Wydarzenie uświetni również wieczorna gala, gdzie poznamy podmioty wyróżnione na rynku sportowym przez jury i ekspertów.



Wśród finalistów tegorocznej edycji konkursu znaleźli się zarówno najwięksi sponsorzy sportu, jak i firmy, które w tej dziedzinie zadebiutowały w minionym roku. W kategorii „Liga Sportowa 2023” w TOP3 znalazły się: FORTUNA 1. Liga, ORLEN Superliga i PKO BP Ekstraklasa. Natomiast w rywalizacji o tytuł Klubu Sportowego 2023 roku zmierzą się Dziki Warszawa, Trefl Sopot i Projekt Warszawa. We wtorkowy wieczór poznamy również laureata Nagrody Specjalnej Sport Biznes Polska, wyjątkowego wyróżnienia za całokształt zasług na rzecz sportu.



Transmisja Gali Sport Biznes Polska odbędzie się we wtorek (26.03) o godzinie 20:30 w Polsat Sport Fight oraz na Polsatsport.pl. Uroczystość poprowadzą dziennikarze Polsatu Sport oraz Eleven Sports: Aleksandra Szutenberg i Marcin Musiał.

PI, Polsat Sport