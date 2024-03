Horror z happy endem! Podsumowanie eliminacji w wykonaniu Polaków i "Lewego"!

Wtorkowy wieczór w Cardiff przyniósł polskim kibicom szał radości. "Biało-Czerwoni" zagrają na EURO 2024! Po heroicznym boju z Walijczykami, zakończonym serią rzutów karnych, reprezentacja Michała Probierza awansowała na Mistrzostwa Europy! Droga do niemieckiego turnieju była jednak niezwykle wyboista!

Z piekła do nieba



Eliminacje do Mistrzostw Europy były dla naszej reprezentacji prawdziwym rollercoasterem. Euforia po zwycięstwie z Walią nie może jednak przesłonić mankamentów, które od kilkunastu miesięcy targają polską kadrą.

Nieudana misja Fernando Santosa



Polacy rozpoczęli eliminacje do EURO 2024 pod wodzą nowego selekcjonera, Fernando Santosa. Portugalczyk, który w 2016 roku doprowadził Cristiano Ronaldo i spółkę do Mistrzostwa Europy miał wprowadzić polską kadrę na wyższy poziom. Niestety, plan, choć z pozoru wydawał się racjonalny nie tyle, ile spalił na panewce, co runął niczym domek z kart.



Kadra Santosa rozpoczęła eliminacje od meczu z Czechami w Pradze. Polacy – jak mówi się w żargonie piłkarskim – nie wyszli z szatni, bo już po dwóch minutach przegrywali 0:2. Zawiedli wszyscy, od selekcjonera, który wyraźnie nie trafił ze składem, po zawodników na czele z Robertem Lewandowskim, który został kompletnie stłamszony przez czeskich defensorów. Ostatecznie starcie z naszymi południowymi sąsiadami zakończyło się porażką 1:3.



Dziennikarze i kibice nie szczędzili słów krytyki pod adresem naszych reprezentantów, ale jednocześnie przypominali, że w przeszłości od falstartu swoją przygodę z kadrą narodową zaczynał Leo Beenhakker. Holender w 2006 roku przegrał z Finlandią 1:3, ale później w ekscytującym stylu wprowadził nasz zespół na EURO 2008.



Trzy dni po klęsce z Czechami Polacy zrehabilitowali się pokonując przed własną publicznością Albanię 1:0. Atmosfera była jednak daleka od idealnej – dało się odczuć, że kadra nie podąża we właściwym kierunku. Najlepszym tego dowodem była kompromitująca porażka z Mołdawią 2:3, po której na naszych reprezentantów wylała się ogromna fala zasłużonej krytyki.



We wrześniu 2023 roku Polacy mieli rozegrać dwa mecze „o wszystko”. Rywale – niezbyt elitarni – Wyspy Owcze i Albania. O ile dzielnych Farerów udało się jeszcze pokonać (Biało-Czerwoni wygrali po dwóch golach Roberta Lewandowskiego), o tyle Albańczycy byli przeszkodą nie do przejścia. W Tiranie padł wynik 2:0 dla gospodarzy. Po tym meczu Portugalczyka na stanowisku trenera kadry zastąpił Michał Probierz.



Z Probierzem do Europy



Były szkoleniowiec m.in. Jagiellonii czy Cracovii, a także selekcjoner kadry U-21 był faworytem prezesa PZPN, Cezarego Kuleszy. Choć w mediach sporo mówiło się o potencjalnej nominacji dla Marka Papszuna, to po czasie wydaje się, że była to tylko zasłona dymna. Probierz otrzymał zatem niepowtarzalną szansę, by poprowadzić pierwszą reprezentację, a zadanie, które przed nim postawiono było jedno – awansować na EURO 2024.



Polacy, mimo fatalnej postawy w dotychczasowych meczach eliminacyjnych, wciąż mieli szansę na bezpośredni awans do turnieju. Wystarczyło wygrać z Mołdawią i Czechami na PGE Narodowym. Niestety, oba spotkania zakończyły się remisami 1:1 i reprezentacja Polski, by liczyć na awans do EURO 2024, musiała przejść przez ścieżkę barażową.



Resztę historii już znamy. Los okazał się łaskawy, a Polacy trafili na Estończyków, których gładko pokonali 5:1, oraz na Walijczyków, z którymi stoczyli niezwykle zacięte starcie zakończone zwycięstwem w rzutach karnych 5:4. Bohaterem reprezentacji, po raz kolejny w ostatnich kilkunastu miesiącach, został Wojciech Szczęsny, który w regulaminowym czasie gry popisał się kilkoma świetnymi interwencjami, a w decydującym momencie obronił kluczową jedenastkę, która dała Biało-Czerwonym upragniony awans.



Jakie wnioski przed EURO 2024?



W fazie grupowej Mistrzostw Europy Polacy zmierzą się z Francją, Holandią i Austrią. Biorąc pod uwagę klasę rywali cieszyć może dobra forma Wojciecha Szczęsnego, jest to jednak idealne zobrazowanie „śmiechu przez łzy”. W starciach z rywalami tej klasy potrzebna będzie nie tylko szczelna defensywa, ale i skuteczna ofensywa. Ta z kolei zdecydowanie kuleje.



Lider reprezentacji, Robert Lewandowski, w eliminacjach do EURO, łącznie z barażami, zdobył zaledwie trzy bramki – dwie z Wyspami Owczymi i jedną z Mołdawią. Szwankowała jednak nie tylko skuteczność, ale – co szczególnie raziło kibiców i dziennikarzy – zaangażowanie w grę. Kapitanowi reprezentacji nie pomógł również głośny wywiad udzielony telewizji ELEVEN SPORTS, który został odebrany jako atak na niektórych kadrowiczów.



W ostatnich tygodniach forma Lewego wyraźnie rosła, a napastnik znów stał się kluczową postacią FC Barcelony. Niestety, w meczach barażowych nie był w stanie przełożyć dobrej formy z klubu na grę w reprezentacji. Owszem, w starciu z Walią pokazał ogromną determinację i ambicję, ale od jednego z najlepszych napastników świata wciąż oczekujemy więcej. Błysku geniuszu, cudownego strzału, finezyjnej asysty – po prostu czegoś ekstra.



Pozytywy? Kadra Michała Probierza przebudziła się z marazmu, w jaki wpadła pod wodzą Fernando Santosa. Naszym reprezentantom nie można odmówić woli walki, ambicji i determinacji, które tchnął w nich nowy selekcjoner. Grupa piłkarzy znów stała się drużyną, która na boisku i poza nim potrafi się zjednoczyć.



I to właśnie w jedności należy upatrywać szans na dobry wynik na EURO 2024. Michałowi Probierzowi trzeba oddać, że potrafił przebudzić drużynę, która jeszcze niedawno znajdowała się w głębokim letargu. Dziś, po sukcesie z Walią, możemy liczyć na to, że ta ekipa da nam jeszcze odrobinę radości.