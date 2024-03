Milik w samym środku wymiany pokoleniowej? Dziennikarze są pewni!

Arkadiusz Milik ma po sezonie odejść z Juventusu - twierdzą włoscy dziennikarze. Nie będzie to jednak oznaczało pożegnania polskiego napastnika z Italią. Na Półwyspie Apenińskim snajper wypracował sobie bowiem na tyle mocną markę, że jest poważny chętny na skorzystanie z jego usług. To AC Milan, który planuje wymianę pokoleniową. Polak miałby w Mediolanie zastąpić blisko 38-letniego Oliviera Girouda.

Arkadiusz Milik trafił do Juventusu latem 2022 roku. Początkowo był wypożyczony na sezon z Olympique Marsylia, ale po dobrych występach Polaka klub zdecydował się wykupić go na stałe. Obecny kontrakt wiąże snajpera ze "Starą Damą" do 30 czerwca 2026 roku.

Tymczasem Milik w bieżących rozgrywkach znacznie spuścił z tonu. W 28 meczach strzelił sześć goli i zanotował jedną asystę. W ostatnim czasie jest tylko rezerwowym. Według doniesień włoskich mediów, Juventus zamierza pożegnać się z Polakiem po zakończeniu sezonu.

Nie musi to jednak oznaczać końca przygody Milika z Serie A. Portal "Calciomercato" informuje bowiem, że zainteresowanie naszym piłkarzem przejawia AC Milan.

W Mediolanie planują wymianą pokoleniową na pozycji numer 9. Z klubu ma odejść po sezonie Olivier Giroud, który we wrześniu skończy 38 lat. Jego następcą - młodszym o osiem lat - miałby zostać właśnie Milik.

Na razie to jednak tylko nieoficjalne rewelacje włoskich mediów. Na jakiekolwiek konkrety przyjdzie nam zapewne poczekać kilka miesięcy.