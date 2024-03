Najpierw pokonała Igę Świątek, a teraz taka informacja! To jej życiowy sukces

Jekaterina Aleksandrowa w czwartej rundzie tegorocznej edycji turnieju w Miami sprawiła sporą niespodziankę. W dwóch setach pokonała bowiem liderkę światowego rankingu - Igę Świątek. Zawodniczka ze wschodu w kolejnej rundzie amerykańskiej imprezy ponownie zaskoczyła kibiców, pokonując po wyrównanym meczu Jessicę Pegulę.

Dzięki tym triumfom Rosjanka zapewniła sobie awans w rankingu WTA. Do tej pory Aleksandrowa plasowała się na 16. miejscu w ogólnoświatowym zestawieniu, co jest najlepszym wynikiem w jej karierze. Teraz jest już pewna awansu o przynajmniej jedną lokatę. Jeżeli 29-latka wygra imprezę w Miami, to może wskoczyć nawet na 11. pozycję. Po ewentualnym triumfie w finale Rosjanka będzie miała na swoim koncie 3260 punktów.

Już wiemy, z kim Aleksandrowa zmierzy się w ćwierćfinale turnieju za oceanem. Naprzeciwko pogromczyni Świątek stanie kolejna gwiazda tenisa. Tym razem będzie to Danielle Collins.