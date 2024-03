Michał Kubiak o krok od kolejnego sukcesu! Tego trofeum jeszcze nie zdobył

Były kapitan polskiej kadry występuje obecnie w zespole Szanghaj Guangming. Zespół, który reprezentuje Kubiak, najpierw zapewnił sobie awans do fazy play-off. Ekipa z Szanghaju w półfinale rywalizacji stanęła naprzeciwko drużyny Zhejiang. Klub Polaka bez problemu przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę, nie przegrywając w dwóch meczach ani jednego seta.

ZOBACZ TAKŻE: Nowy klub Wilfredo Leona? Bogdanka LUK Lublin – przypuszczalny skład na przyszły sezon

Dzięki temu ekipa Szanghaj Guangming zapewniła sobie awans do finału walki o mistrzostwo Chin. Naprzeciwko drużyny byłego reprezentanta Polski stanie triumfator rywalizacji między klubami z Pekinu i Hebei.

Warto przypomnieć, że chociaż Kubiak ma na swoim koncie wiele wartościowych tytułów, takich jak między innymi: mistrzostwo świata, mistrzostwo Japonii czy mistrzostwo Turcji, to w Chinach do tej pory sięgnął tylko po srebrny medal. Czy w tym sezonie los uśmiechnie się do byłego kapitana Biało-Czerwonych?

Jak zmieniał się Michał Kubiak? Zobacz galerię

Polsat Sport