W półfinale Challengera w San Luis Potosi Katarzyna Kawa w parze z Laurą Pigossi zmierzy się z duetem Rebecca Marino/Maria Fernanda Navarro. Kto wygra to spotkanie i awansuje do finału turnieju? Relacja i wynik na żywo meczu Kawa/Pigossi - Marino/Navarro na Polsatsport.pl.

Piter i Pigossi zanim dotarły do półfinału, stoczyły dwa ciekawe spotkania - oba zakończone tie-breakami. W pierwszym spotkaniu polsko-brazylijski duet pokonał Julie Lohoff i Conny Perrin 3:6, 6:2, 13-11, natomiast w drugim okazał się lepszy od Quinn Gleason i Nataliji Stevanovic 5:7, 6:3, 10-3.

Sobotnie rywalki Piter i Pigossi również mają za sobą dwa spotkania, ale co ciekawe, oba wygrane walkowerem - oznacza to, że Marino i Navarro do półfinału awansowały bez rozegrania ani jednego gema.

