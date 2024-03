Taka informacja po awansie na Euro! Szykuje się zmiana selekcjonera?

Chodzi o Herve Renarda, byłego trenera m.in. reprezentacji Maroka, Wybrzeża Kości Słoniowej, Zambii, Angoli czy Arabii Saudyjskiej - z którą podczas mistrzostw świata 2022 pokonał w fazie grupowej Argentynę (2:1). Francuz zrezygnował z prowadzenia męskiej kadry Arabii w marcu 2023 i wrócił do Francji, w której od roku prowadzi żeńską kadrę swojego kraju.

ZOBACZ TAKŻE: "Tour de Probierz". Część trzecia

- To jednak także trudna praca. Jeśli mam streścić swoje ambicje, z tyłu głowy tkwią u mnie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej mężczyzn. Mam nadzieję, że w 2026 roku doświadczę tej rangi turnieju po raz trzeci - ujawnił w wywiadzie dla "Le Figaro" Renard.

Po słowach francuskiego szkoleniowca od razu ruszyła fala spekulacji. Według "L'Equipe" pozyskaniem Renarda zainteresowane są reprezentacje Korei Południowej, Kamerunu, Nigerii, Maroka i... Polski.

Teoria wysnuta przez francuski dziennik wydaje się jednak nie do zrealizowania w najbliższym czasie, gdyż Michał Probierz - aktualny selekcjoner "Biało-Czerwonych" wywalczył właśnie awans do tegorocznych mistrzostw Europy w Niemczech i nic nie wskazuje na to, by PZPN chciał dokonać zmian na ławce trenerskiej.