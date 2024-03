2. Liga: ŁKS II - Polonia Bytom. Relacja live i wynik na żywo

Mimo że oba zespoły dzieli sześć lokat w tabeli, to dystans pomiędzy nimi wynosi zaledwie pięć punktów. ŁKS plasuje się na siódmej lokacie i do szóstego miejsca pozwalającego na grę w barażach o awans do Fortuna 1 Ligi traci tylko dwa "oczka". Z kolei bytomianie znajdują się na 13. pozycji z punktem przewagi nad strefą spadkową.

Warto zaznaczyć, że ekipa ze Śląska jest niepokonana od ośmiu spotkań. Ostatnią porażkę poniosła w listopadzie minionego roku. Trzy poprzednie starcia to jednak remisy.

Z kolei ŁKS po porażce pod koniec lutego zainkasował osiem punktów, dwukrotnie wygrywając i dwukrotnie remisując.

W rundzie jesiennej Polonia wygrała u siebie z rezerwami ŁKS-u 2:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS II - Polonia Bytom od godz. 17:00 na Polsatsport.pl.