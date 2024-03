Lewandowski ledwo wrócił do klubu, a tu takie słowa. Xavi nawet się nie zawahał

Za Robertem Lewandowskim niezwykle intensywny okres. Polak kilka dni temu walczył z reprezentacją Polski o awans na Euro 2024 w Niemczech. Kapitan kadry rozegrał dwa pełne mecze z Estonią i Walią. W drugim z tych spotkań do rozstrzygnięcia potrzebne były dogrywka i rzuty karne. Polak ma więc w nogach ponad trzy i pół godziny spędzone na murawie, nie licząc treningów i lotów samolotem. Czy trener "Dumy Katalonii" weźmie to pod uwagę w najbliższym meczu z Las Palmas?

Do zakończenia sezonu w Hiszpanii pozostało dziewięć kolejek. Barcelona ma małe szanse, aby przeskoczyć w tabeli liderujący Realu Madryt, do którego mistrzowie Hiszpanii tracą aż osiem punktów. Nie oznacza to jednak, że "Duma Katalonii" może cieszyć się z drugiego miejsca, a Xavi pozwalać sobie na rotację w składzie. Za plecami ekipy z Katalonii czai się bowiem Girona, która ma zaledwie dwa oczka straty do zespołu "Blaugrany".

Zespół Xaviego szykuj się również do wymagającego dwumeczu z Paris Saint Germain, którego stawką będzie półfinał Ligi Mistrzów. Walka na kilku frontach sprawia, że przed najbliższym ligowym spotkaniem z Las Palmas hiszpańscy dziennikarze zaczęli się zastanawiać, czy trener "Dumy Katalonii" nie zacznie rotować składem. Jednym z piłkarzy, który w trakcie przerwy reprezentacyjnej był wyjątkowo eksploatowany, jest Robert Lewandowski.

Dziennikarze katalońskiego "Sportu" zwrócili uwagę, że podczas meczu z Walią Polak trzymał się za udo i mimo że po powrocie do Barcelony odbył trening na pełnym obciążeniu, to biorąc pod uwagę dwumecz z PSG, w spotkaniu z Las Palmas powinien zastąpić go Vitor Roque.

Czy Polak rozpocznie więc mecz z Las Palmas na ławce rezerwowych? Na konferencji przedmeczowej Xavi rozwiał wszelkie wątpliwości.

🗣️ 𝐗𝐀𝐕𝐈 𝐇𝐄𝐑𝐍𝐀́𝐍𝐃𝐄𝐙



"Partiendo de la base que es un líder natural, se esfuerza, quiere mejorar, es un futbolista bestial para nosotros y en gran momento de forma. Es vital para nuestros intereses". pic.twitter.com/728osLIeIO — Diario SPORT (@sport) March 29, 2024

- To prawda, Robert rozegrał wiele minut, ale jest przygotowany na rywalizację z Las Palmas. Jest liderem, który ciężko pracuje. To nasz kluczowy zawodnik i jest w świetnej formie. Lewandowski jest dla nas niezbędny - przyznał trener Barcelony.

To oznacza, że raczej na pewno Polak rozpocznie mecz z Las Palmas w podstawowym składzie. Przypomnijmy, że w tym sezonie kapitan reprezentacji Polski rozegrał dla "Dumy Katalonii" 27 meczów ligowych, w których strzelił 13 goli i zaliczył 8 asyst. Do liderującego w tabeli strzelców Jude'a Bellinghama Polak traci trzy bramki. Pod względem liczby asyst jest najlepszy w lidze.