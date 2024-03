Cenne zwycięstwo Arki w Legnicy. Sytuacja Miedzi się skomplikowała

Arka Gdynia pokonała na wyjeździe Miedź Legnica w spotkaniu 25. kolejki Fortuna 1 Ligi. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1:0, a gola na wagę zwycięstwa dla zespołu Wojciecha Łobodzińskiego strzelił Karol Czubak. Gdynianie wyszli na prowadzenie w ligowej tabeli i pozostaną na tej pozycji przynajmniej do wtorku. Z kolei Miedź straciła punkty po raz trzeci z rzędu, co znacznie komplikuje jej sytuację w kontekście walki o udział w barażach.

Jedyny gol w tym spotkaniu padł tuż przed przerwą. Lewą stroną w pole karne przedarł się Olaf Kobacki. Po jego zagraniu w głąb "szesnastki" do piłki dopadł Karol Czubak. Najskuteczniejszy strzelec Arki w tym sezonie mocnym strzałem pokonał Jakuba Mądrzyka. Goście zeszli na przerwę z jednobramkowym prowadzeniem, na które zasłużyli. Przed zmianą stron to oni przeważali i dłużej utrzymywali się przy futbolówce.

ZOBACZ TAKŻE: 6:0 w Ekstraklasie! Co za mecz!

Gdynianie mogli podwyższyć w 57. minucie gry. Alssane Sidibe próbował przelobować Mądrzyka, ale piłka po jego strzale trafiła w poprzeczkę. Chwilę później drugą bramkę w tym spotkaniu mógł zdobyć Czubak, lecz tym razem na posterunku był bramkarz Miedzi. 20 minut później napastnik Arki ponownie stanął oko w oko z Mądrzykiem i ponownie górą w tym starciu był golkiper gospodarzy.

Najlepszą okazję do wyrównania legniczanie zmarnowali w 87. minucie gry. Po strzale głową Wiktora Bogacza piłka przefrunęła nad bramką Pawła Lenarcika. Ostatecznie więcej goli na Stadionie Orła Białego już nie zobaczyliśmy Arka wygrała i dopisała cenne punkty w ligowej tabeli, której to będzie liderem przynajmniej do wtorku (wtedy swój mecz gra Lechia Gdańsk). Natomiast Miedź oddaliła się od miejsc premiowanych grą w barażach.

Miedź Legnica - Arka Gdynia 0:1 (0:1)

Bramka: Czubak 42

mtu, Polsat Sport