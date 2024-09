We wtorek w Lidze Narodów UEFA rozegrano dziewięć emocjonujących spotkań, w których w sumie padło 18 bramek.

Najbardziej emocjonującym meczem dnia było starcie pomiędzy Holandią a Niemcami. Spotkanie obfitowało w zwroty akcji i zakończyło się wynikiem 2:2. Bramki dla gospodarzy zdobyli Tijjani Reijnders i Denzel Dumfries, natomiast dla gości trafili Deniz Undav oraz Joshua Kimmich. Nasi zachodni sąsiedzi utrzymali się na pozycji lidera w trzeciej grupie dywizji A, dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu.

Był to ostatni dzień z Ligą Narodów podczas tej przerwy reprezentacyjnej. Kolejne mecze odbędą się 10 października, kiedy to drużyny ponownie staną do walki o cenne punkty w swoich grupach.

Dywizja A:

Holandia - Niemcy 2:2 (1:2)

Bramki: Tijjani Reijnders 2, Denzel Dumfries 51 - Deniz Undav 38, Joshua Kimmich 45+3

Węgry - Bośnia i Hercegowina 0:0

Dywizja B:

Albania - Gruzja 0:1 (0:0)

Bramki: Giorgi Kochorashvili 71

Anglia - Finlandia 2:0 (0:0)

Bramki: Harry Kane 57, 76

Czechy - Ukraina 3:2 (2:1)

Bramki: Pavel Sulc 21, 45+2; Tomas Soucek 79 - Vladyslav Vanat 37, Georgiy Sudakov 84

Irlandia - Grecja 0:2 (0:0)

Bramki: Fotis Ioannidis 50, Christos Tzolis 87

Dywizja C:

Łotwa - Wyspy Owcze 1:0 (0:0)

Bramki: Renars Varslavans 64

Macedonia Północna - Armenia 2:0 (0:0)

Bramki: Enis Bardhi 70, Bojan Miovski 79

Dywizja D:

Andora - Malta 0:1 (0:1)

Bramki: Ryan Camenzuli 45

ŁO, Polsat Sport