Gdzie oglądać sobotnie mecze PlusLigi? Transmisje TV oraz stream online

Wielka Sobota to wielkie granie z PlusLigą! Kibiców czeka gigantyczna dawka emocji! Zaczynamy od wczesnopopołudniowej wizyty w Bełchatowie, aby skończyć dopiero późnym wieczorem w Częstochowie. Gdzie oglądać sobotnie mecze PlusLigi? O której godzinie? Transmisje w Polsacie Sport oraz Polsacie Box Go.

Jako pierwsi na parkiet wybiegną w Bełchatowie, gdzie PGE GiEK Skra zmierzy się z Enea Cerrad Czarnymi Radom. Dla obu ekip to szalenie ważne spotkanie. Gospodarze walczą o awans do fazy play-off, podczas gdy goście wciąż mają nadzieję na uniknięcie spadku. Do realizacji obu celów koniecznie potrzebne jest zwycięstwo. Faworytem jest Skra.

Drugie sobotnie starcie 28. kolejki odbędzie się w Jastrzębiu, gdzie Jastrzębski Węgiel podejmie Aluron CMC Wartę Zawiercie. To absolutny hit tej serii gier. Jeżeli mistrzowie Polski zgraną pełną pulę, wówczas zapewnią sobie pierwsze miejsce po rundzie zasadniczej. Z kolei "Jurajscy Rycerze" walczą o pozycję wicelidera.

Późne popołudnie to czas dla siatkarzy Indykpol AZS-u Olsztyn i Trefla Gdańsk. O ile przyjezdni mogą być praktycznie pewni gry w fazie play-off, tak ekipa ze stolicy Warmii i Mazur balansuje na granicy górnej i dolnej "ósemki".

Na zakończenie siatkarskiej soboty Exact Systems Hemarpol Częstochowa zmierzy się z Bogdanką LUK Lublin. Beniaminek spod Jasnej Góry może już tego dnia świętować utrzymanie się w PlusLidze, ale jednocześnie walczy o udział w fazie play-out. O punkty będzie jednak trudno, ponieważ rywale są na fali - wygrali trzy mecze z rzędu i plasują się na wysokiej piątej lokacie.

Gdzie oglądać sobotnie mecze PlusLigi? O której godzinie?

PGE GiEK Skra Bełchatów - Enea Cerrad Czarni Radom godz. 12:30 (Polsat Sport, Polsat Box Go)

Jastrzębski Węgiel - Aluron CMC Warta Zawiercie godz. 14:45 (Polsat Sport, Polsat Box Go)

Indykpol AZS Olsztyn - Trefl Gdańsk godz. 17:30 (Polsat Sport, Polsat Box Go)

Exact Systems Hemarpol Częstochowa - Bogdanka LUK Lublin godz. 20:30 (Polsat Sport, Polsat Box Go)