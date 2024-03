Polacy powiększają przewagę w Rajdzie Safari

Kolejne wygrane dwa odcinki specjalne w kategorii WRC2 Challenger zapisali na swoje konto Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak. Polacy triumfowali na OS 9 i najdłuższym w rajdzie OS 10, nazwanym Sleeping Warrior. Po pierwszej sobotniej pętli mają już blisko trzy i pół minuty przewagi nad drugą z załóg. Choć może się to wydawać dużo, w Rajdzie Safari nie istnieje pojęcie „bezpieczna przewaga”.

To nie był łatwy poranek dla zawodników rywalizujących w Kenii. Po opadach deszczu w niektórych miejscach utrzymywała się stojąca woda i momentami oesy zamieniały się w błotniste przeprawy. Samochody często wykopywały kamienie, które przebijały opony. Na szczęście tych problemów unikali reprezentanci ORLEN Rally Team, którzy rozpoczęli od drugiego czasu na OS 8 Soysambu (29,32 km), wygrywając następnie OS 9 Elmenteita (15,08 km) i najdłuższy w rajdzie OS 10 Sleeping Warior (36,08 km).

– Kolejny dzień Rajdu Safari, jesteśmy na jego półmetku. Bardzo trudne odcinki, najdłuższa pętla rajdu, ale czeka nas jeszcze trudniejsza powtórka, bo pewnie z większą liczbą głazów i z głębszymi koleinami. Na porannej pętli było sporo fesh-feshu, ale starałem się być sprytny podczas tej jazdy i dzięki temu mamy już ponad 3-minutową przewagę w WRC2 Challenger. Jak na europejskie warunki byłaby to duża przewaga, ale jednak tu – na Rajdzie Safari – nie oznacza to prawie nic. Tutaj wszystko może się wydarzyć. Postaram się dalej jechać bardzo delikatnie w tych koleinach, chociaż w tej chwili w serwisie bardzo mocno pada i nie wiem, jak będzie na odcinkach specjalnych. To może być kompletnie inna historia, odcinki mogą wyglądać zupełnie inaczej, niż za pierwszym razem. Dlatego znowu spodziewam się… niespodziewanego – komentuje Kajetan Kajetanowicz, trzykrotny Rajdowy Mistrz Europy.

Po przerwie serwisowej zawodnicy powtórzą te same odcinki specjalne: OS 11 Soysambu 2 (29,32 km) ruszy o godzinie 12:34 czasu polskiego, następnie OS 12 Elmenteita 2 (15,08 km, godz. 13:35) i OS 13 Sleeping Warrior 2 (36,08 km, godz. 14:33).

Rajd Safari 2024, nieoficjalne wyniki po OS 10 (WRC2 Challenger):

1. Kajetanowicz/Szczepaniak (Škoda Fabia RS Rally2) 2:18:50,0 s

2. Ciamin/Roche (Hyundai i20 N Rally2) +3:25,1 s

3. Munster/Dumont (Hyundai i20 N Rally2) +3:28,9 s

4. Chwist/Heller (Škoda Fabia RS Rally2) +14:17,6 s

5. Domínguez/Peñate (Citroën C3 Rally2) +18:18,2 s

6. Tundo/Jessop (Ford Fiesta R5) +20:46,3 s

7. Vassilakis/Krawszik (Ford Fiesta Rally2) +25:56,5 s

8. Díaz-Aboitiz/Sanjuan (Škoda Fabia Rally2 evo) +27:14,7 s

9. Patel/Khan (Škoda Fabia R5) +31:21,1 s

10. Virani/Shah (Škoda Fabia R5) +33:49,7 s

