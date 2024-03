Co za wieści dla Świątek! To już pewne. Wejdzie do elitarnego grona

Iga Świątek, mimo że nie wygrała turnieju w Miami, może być pewna, że utrzyma pozycję liderki rankingu WTA. Polka ma dużą przewagę nad drugą Aryną Sabalenką i może spokojnie rozsiąść się na fotelu lidera. Co więcej, raszynianka wkrótce wejdzie do elitarnego grona najlepszych tenisistek w historii!

Świątek za plecami legend

Iga Świątek od kilku lat jest jedną z czołowych tenisistek globu. Polka drogę na szczyt rozpoczęła w 2020 roku, gdy jako 19-latka wygrała wielkoszlemowy turniej Rolanda Garrosa! Nastolatka w drodze do końcowego triumfu nie straciła ani jednego seta, a eksperci jak świat długi i szeroki zachwycali się jej bezkompromisową grą.

Dziś, po niemal czterech latach od tamtego wydarzenia, tenisowe środowisko wciąż rozpływa się nad grą Igi, która nabrała ogromnego doświadczenia i jako liderka światowego rankingu rozdaje karty w tourze.



Świątek po raz pierwszy zajęła pozycję liderki światowego rankingu WTA w kwietniu 2022 roku. Na pierwszej lokacie znajdowała się nieprzerwanie przez 75 tygodni, aż do września 2023 roku! To 12. najlepszy wynik w historii. Polka ustępuje takim legendom żeńskiego tenisa, jak Martina Navratilova, Chris Evert, Steffi Graff, Serena Williams. Dwie ostatnie sportsmenki wspólnie dzierżą rekord pod względem nieprzerwanego przewodzenia stawce – obie znajdowały się na szczycie rankingu przez 186 tygodni!



Świątek z pewnością marzy o tym, by zdominować stawkę w takim stylu, jak Graff i Williams, ale póki co jest daleka od tego osiągnięcia. Jednak w innym zestawieniu Iga znajduje się w najlepszej dziesiątce w historii!

Świątek w TOP 10

Iga Świątek jest aktualną liderką rankingu WTA, a na pierwszym miejscu spędziła już 21 tygodni. Dzięki swoim wynikom na początku 2024 roku, a także słabszej postawie rywalek, 23-latka może być pewna, że utrzyma swoją pozycję co najmniej do początku maja. Fakt ten oznacza, że łącznie Iga Świątek będzie liderką rankingu przez ponad 100 tygodni, a taki rezultat daje jej przepustkę do prawdziwej galerii sław żeńskiego tenisa!



Takim osiągnięciem może pochwalić się tylko dziesięć osiem tenisistek w historii! Są to:



Justine Henin – 117 tygodni

Ashleigh Barty – 121 tygodni

Monica Seles – 178 tygodni

Martina Hingis – 209 tygodni

Chris Evert – 260 tygodni

Serena Williams – 319 tygodni

Martina Navratilova – 332 tygodnie

Steffi Graff – 377 tygodni



Już wkrótce do elitarnego „klubu 100” dołączy Iga Świątek! Polka znajdzie się wśród absolutnych legend światowego tenisa, co nie udało się takim sportsmenkom, jak m.in. Marija Szarapowa, Caroline Wozniacki czy Simona Halep. Raszynianka, która od 2020 roku nieprzerwanie znajduje się w ścisłej światowej czołówce, jest na dobrej drodze, by wkrótce zdetronizować w rankingu Justine Henin oraz Ashleigh Barty.



Polscy kibice z pewnością marzą, że kiedyś Świątek wyrówna, a może nawet przebije osiągnięcia Williams, Navratilovej czy Graff. Oczywiście to melodia odległej przyszłości, ale jeśli Iga Świątek utrzyma dobrą dyspozycję, to, jak mawiają Amerykanie: Sky is the limit!