Świetna postawa Polki! Awansowała do finału turnieju

Co ciekawe, mimo że był to już półfinał turnieju, to dla Navarro oraz Marino był to... pierwszy mecz w tych zmaganiach. Bynajmniej powodem tego nie było rozstawienie w drabince, lecz pech rywalek meksykańsko-kanadyjskiego tandemu, które zarówno w pierwszej, jak i drugiej rundy musiały oddać walkowera.

Z kolei Piter i Pigossi w drodze do najlepszej czwórki rozgrywek pokonały Julię Lohoff/Conny Perrin oraz Quinn Gleason/Nataliję Stevanovic.

ZOBACZ TAKŻE: Cios w Hurkacza nadszedł w środku nocy. To już przesądzone!

Polka i Brazylijka znakomicie weszły w pierwszego seta, wygrywając pewnie 6:2. Prawdziwe emocje nadeszły w drugiej partii, w której do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był tie-break. W nim rywalki miały już dwie piłki setowe, których jednak nie wykorzystały. Chwilę później uczyniły to Piter wraz z Pigossi.

W finale Challengera w Meksyku polsko-brazylijska para zagra ze zwycięzcą meczu Francesca Jones/Nadia Podoroska - Annda Bondar/Tamara Zidansek. To spotkanie odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego.

Piter/Pigossi - Marino/Navarro 6:2, 7:6 (8:6)