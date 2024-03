Już w najbliższy weekend UFC zawita do Atlantic City. W walce wieczoru dojdzie do ważnego starcia dla dalszych losów kategorii muszej kobiet. Druga w rankingu Erin Blanchfield zmierzy się z trzecią Manon Fiorot. Kiedy UFC? O której godzinie UFC? Transmisja gali w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Blanchfield (12-1, 2 KO, 4 Sub) stanie przed szansą na zapisanie na swoim koncie 10. wygranej z rzędu. Amerykanka walczy w UFC od 2021 roku i nie zaznała jeszcze smaku porażki. Seria zwycięstwo doprowadziła ją do ścisłej czołówki rankingu wagi muszej. W ostatniej walce "Cold Blooded" pokonała na pełnym dystansie byłą pretendentkę do mistrzowskiego tytułu Tailę Santos. Wcześniej wygrała przez poddanie z Jessiką Andrade - byłą mistrzynią UFC w wadze słomkowej.

Podczas gali w Atlantic City plany 24-latce spróbuje pokrzyżować Fiorot (11-1, 6 KO). Francuzka jest o niemal dekadę starsza od swojej najbliższej rywalki, niemniej jednak legitymuje się podobnym doświadczeniem w zawodowym MMA. Jedyną porażkę zawodniczka z Nicei poniosła w swoim pierwszym pojedynku. Potem odniosła 11 zwycięstw z rzędu. Ostatnio walczyła na gali w Paryżu we wrześniu zeszłego roku. Wówczas pokonała na punkty Rose Namajunas.

Wiele wskazuje na to, że to starcie wyłoni pretendentkę do mistrzowskiego tytułu w wadze muszej. Aktualną mistrzynią tej kategorii jest Alexa Grasso. W marcu 2023 roku Meksykanka odebrała tytuł wieloletniej czempionce Valentinie Shevchenko. Pół roku później doszło do rewanżu, w którym sędziowie orzekli niejednogłośny remis.

W karcie głównej nadchodzącej gali znalazło się kilka ciekawych nazwisk. Interesująco powinno być w co-main evencie, w którym w limicie kategorii półśredniej zmierzą się Vicente Luque (22-9-1, 11 KO, 8 Sub) i Joaquin Buckley (17-6, 12 KO). Do oktagonu wejdzie również Chris Weidman (15-7, 6 KO, 6 KO, 4 Sub). Były mistrz wagi średniej powrócił w zeszłym roku do MMA po przerwie spowodowanej poważnym złamaniem nogi, którego doznał w walce Uriahem Hallem. Z Bradem Tavaresem przegrał na punkty. Czy "The All-American" wróci na zwycięskie tory w starciu z Bruno Silvą?

UFC: Blanchfield - Fiorot. Kiedy? O której godzinie? Transmisja TV i stream online

Transmisja karty głównej gali UFC z walką wieczoru Blanchfield - Fiorot w nocy z soboty na niedzielę w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o 4:00.

Karta walk (4:00, Polsat Sport, Polsat Box Go):



125 lb: Erin Blanchfield (12-1) - Manon Fiorot (11-1)

170 lb: Vicente Luque (22-9-1) - Joaquin Buckley (17-6)

185 lb: Bruno Silva (23-10) - Chris Weidman (15-7)

185 lb: Nursulton Ruziboev (33-8-2) - Sedriques Dumas (9-1)

145 lb: Bill Algeo (18-7) - Kyle Nelson (15-5-1)

170 lb: Chidi Njokuani (22-10) - Rhys McKee (13-5-1)

Karta wstępna (00:00):



145 lb: Nate Landwehr (17-5) - Jamall Emmers (20-7)

115 lb: Virna Jandiroba (19-3) - Lupita Godinez (12-3)

145 lb: Julio Arce (18-6) - Herbert Burns (11-4)

145 lb: Dennis Buzukja (11-4) - Connor Matthews (7-1)

205 lb: Ibo Aslan (12-1) - Anton Turkalj (8-3)

125 lb: Victoria Dudakova (8-0) - Melissa Gatto (8-2-2)

185 lb: Andre Petroski (10-2) - Jacob Malkoun (7-3)

135 lb: Angel Pacheco (7-2) - Caolan Loughran (8-1)