Transfer Śliwki potwierdzony! To tam zagra w nadchodzącym sezonie

Przyjmujący reprezentacji Polski spędził w Kędzierzynie-Koźlu ponad połowę swojej seniorskiej kariery. Wcześniej reprezentował także barwy Asseco Resoviii Rzeszów, AZS Politechniki Warszawskiej i Indykpolu AZS Olsztyn. Nadchodzący sezon będzie pierwszym, w którym nie zobaczymy go na parkietach PlusLigi.

ZOBACZ TAKŻE: Bartosz Kurek pożegnał się z Japonią. Teraz czas na PlusLigę?

Od dłuższego czasu spekulowano, jaki kierunek obierze Śliwka. Łączono go m.in. z Perugią, w której miałby zastąpić Wilfredo Leona. Wspominano także o wyjeździe do Japonii i właśnie ta informacja okazała się prawdziwa. Choć w mediach nadal próżno szukać komunikatów na temat tego transferu, to został on potwierdzony kilkanaście minut po zakończeniu finałowego starcia ligi japońskiej.

Mistrzostwo wywalczyli siatkarze Suntory Sunbirds po pokonaniu 3:0 Panasonic Panthers. Po meczu poinformowano, że w przyszłym sezonie parę przyjmujących w zespole będą tworzyć właśnie Śliwka i Ran Takahashi. Japończyk obecnie występuje we włoskiej ekipie Vero Volley Monza.

Transfery w PlusLidze. Którzy siatkarze zmienią klub po sezonie? Zobacz galerię

Śliwka w PlusLidze wywalczył wszystko. Ma na swoim koncie dwa mistrzostwa kraju, cztery Puchary i trzy Superpuchary Polski. Jest też trzykrotnym triumfatorem Ligi Mistrzów, a także MVP jednego z finałów. Teraz czas na podbój Azji.

Polscy siatkarze wybierali wcześniej japoński kierunek. Michał Kubiak spędził kilka lat w Panasonic Panthers, a ostatnio czteroletnią przygodę z Krajem Kwitnącej Wiśni zakończył Bartosz Kurek.