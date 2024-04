Derby rozstrzygnięte! Potrzebna była dogrywka

Szczecinianie zdecydowanie lepiej weszli w to spotkanie i m. in. dzięki zagraniom Morrisa Udeze i Zaca Cuthbertsona prowadzili 11:0. Niemoc gości dopiero po blisko pięciu minutach przerwał Karol Gruszecki. Po późniejszej akcji Michale Kysera różnica wzrosła do 13 punktów. Ostatecznie po 10 minutach było 21:14. Ben Simons i Dominik Ggrudziński w drugiej kwarcie starali się nawiązać rywalizację. Po późniejszym zagraniu 2+1 Stephena Browna stargardzianie przegrywali już tylko czterema punktami. Szybko sytuację uspokoił jednak Avery Woodson. Goście nie zamierzali się poddawać, a po kolejnej akcji Grudzińskiego znowu zbliżyli się na trzy punkty. Ostatecznie dzięki trafieniu Michała Nowakowskiego pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 47:41.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejne zwycięstwo lidera Orlen Basket Ligi

W trzeciej kwarcie zespół trenera Arkadiusza Miłoszewskiego cały czas utrzymywał swoją przewagę, a bardzo aktywny był Andrzej Mazurczak. PGE Spójnia znowu potrafiła się zbliżyć na trzy punkty dzięki rzutom Wesa Gordona i Stephena Browna. Stargardzianie starali się być blisko, a do remisu doprowadził Alex Stein. Michale Kyser ustalił wynik po 30 minutach na 66:64. W kolejnej części meczu znowu ważnym graczem był Mazurczak - po jego zagraniu gospodarze byli lepsi o sześć punktów. Devon Daniels dość szybko doprowadził jednak do remisu. Końcówka była wyrównana, ale toczyła się pod dyktando szczecinian. Na minutę przed końcem Daniels dawał jednak przewagę ekipie trenera Sebastiana Machowskiego. Później rzuty wolne dołożył jeszcze Ben Simons. W ostatniej akcji niesamowitą trójkę trafił jednak Tony Meier, a to oznaczało… dogrywkę!

W dodatkowym czasie gry cały czas lepsi byli przyjezdni. Niezwykle ważną trójkę trafił Daniels, a swoją akcję dołożył też Brown. Avery Woodson doprowadził do kolejnego remisu, ale ostatni rzut należał do Browna. Dzięki niemu PGE Spójnia wygrała 103:101!

Najlepszym strzelcem gości był Stephen Brown z 28 punktami, 5 zbiórkami i 3 asystami. Avery Woodson zdobył dla gospodarzy 19 punktów i 3 asysty.

King Szczecin - PGE Spójnia Stargard 101:103 po dogrywce (21:14, 26:27, 19:23, 21:23 - 14:16).

Punkty:

King Szczecin: Darryl Avery Woodson 16, Andrzej Mazurczak 16, Morris Udeze 16, Zac Cuthberston 15, Michale Kyser 11, Przemysław Żołnierewicz 11, Michał Nowakowski 6, Kacper Borowski 5, Tony Meier 5.

PGE Spójnia Stargard: Stephen Brown Jr. 28, Devon Daniels 27, Aleksandar Langovic 16, Benjamin Simons 10, Alex Stein 8, Dominik Grudziński 8, Wesley Gordon 4, Karol Gruszecki 2, Adam Łapeta 0.

Skrót meczu King Szczecin - PGE Spójnia Stargard:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

plk.pl