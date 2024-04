Gol bramkarza w PKO BP Ekstraklasie! Pierwszy taki w historii (WIDEO)

Gabriel Kobylak przeszedł do historii najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce! Bramkarz Radomiaka Radom zdobył bramkę z własnej połowy w meczu z Puszczą Niepołomice.

Jak poinformował Wojtek Bajak, zajmujący się statystykami w serwisie ekstraklasa.org, jest to pierwsze trafienie bramkarza zza pola karnego rywali w historii PKO BP Ekstraklasy. Do tej pory golkiperzy zdobyli bramki z "szesnastki" - czy to po stałych fragmentach gry, czy rzutach karnych.



Mecz Puszczy z Radomiakiem zakończył się remisem 1:1.

Puszcza Niepołomice - Radomiak Radom 1:1 (1:0).

Bramki: Jakuba 4 - Kobylak 66.

Puszcza Niepołomice: Oliwier Zych - Piotr Mroziński, Artur Cracium, Łukasz Sołowiej (46. Tomasz Wojcinowicz), Roman Jakuba – Wojciech Hajda (81. Thiago), Jakub Serafin - Jordan Majchrzak (65. Konrad Stępień), Bartłomiej Poczobut (65. Hubert Tomalski), Lee Jin-hyun - Kamil Zapolnik.

Radomiak Radom: Gabriel Kobylak - Damian Jakubik (46. Jan Grzesik), Raphael Rossi, Luka Vuskovic, Dawid Abramowicz - Lisandro Semedo (88. Leandro), Luizao, Bruno Jordao (75. Christos Donis), Rafał Wolski (64. Luis Machado), Vagner Dias - Leonardo Rocha (46. Jardel Silva).

Żółte kartki: Raphael Rossi, Luka Vuskovic, Rafał Wolski.

Czerwona kartka: Vagner Dias (63-faul).

Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa). Widzów: 1 822.

W ferworze myślałem, że strzelił ze swojej "16", było nieznacznie za, dlatego prawidłowo - pierwszy gol bramkarza w @_Ekstraklasa_ zza pola karnego rywala (poprzednie to 2x główki po rogu i rzuty karne) — Wojtek Bajak (@WoBaj) April 1, 2024

PAP