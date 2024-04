Co za wieści! WTA potwierdza, chodzi o turniej w Polsce. Ale co ze Świątek?

Tour WTA trwa w najlepsze. Czołowe tenisistki świata spotkały się ostatnio w Stanach Zjednoczonych i walczyły o punkty w Indian Wells oraz Miami. Tymczasem w kalendarzu obecnego sezonu pojawił się nowy turniej. To zawody w Warszawie.

Termin imprezy w naszym kraju jest bardzo ciekawy. Potrwa bowiem od 5 do 10 sierpnia - tuż po zakończeniu igrzysk w Paryżu. Jego obsada będzie więc w dużej mierze uzależniona od tego, jak poszczególnym zawodniczkom pójdzie we Francji.



Na razie nie wiadomo, czy do Warszawy przybędzie Iga Świątek. Liderka światowego rankingu przed rokiem wygrała turniej w ojczyźnie. W finale rozbiła Laurę Siegemund 6:0, 6:1.



To, co działa na niekorzyść organizatorów imprezy w Polsce, to fakt, że WTA postanowiła obniżyć rangę warszawskiego turnieju. Jego poprzednia edycja zaliczała się do zawodów 250. W tym roku to tylko 125. To oznacza mniejszy prestiż, a także mniejszą liczbę punktów w światowym rankingu do zdobycia.