Fernando Santos ma wrócić do reprezentacji! Powiedzieli wprost, szykuje się sensacja

Fernando Santos jest aktualnie szkoleniowcem Besiktasu, lecz jego wyniki są dalekie od ideału. To sprawia, że media nieustannie analizują jego przyszłość. Najnowsze doniesienia sugerują, że Portugalczyk może sensacyjnie wrócić do pracy z reprezentacją!

Besiktas jest aktualnie czwarty w tabeli, ale zespoły znajdujące się tuż za plecami tracą naprawdę niewiele. Taki klub musi jednak mierzyć wyżej, a warto zaznaczyć, że podopieczni Santosa tracą do pierwszego Galatasaray aż... 35 punktów!



Zobacz także: Co z występem Lewandowskiego w El Clasico? Tego można było się spodziewać

Trzy ostatnie spotkania to trzy porażki, przez co rywale zbliżyli się do Besiktasu. Jak tak dalej pójdzie to ekipa ze Stambułu nie zagra w przyszłym sezonie nawet w Lidze Konferencji, a takiego scenariusza z pewnością nikt by nie chciał.

Turecki serwis "Takvim" informuje, że Santos może niedługo zmienić pracę. Jego usługami poważnie ma być zainteresowana reprezentacja Grecji, w której Portugalczyk pracował w latach 2010-2014. Miałoby się to stać po zakończeniu tego sezonu.

Jak wynika z tureckich doniesień, władze greckiej federacji na bieżąco monitorują sytuację Santosa i chcą niedługo się z nim skontaktować.

Santos pracował z reprezentacją Grecji przez cztery lata. Doszedł z nią do ćwierćfinału Euro 2012 czy też 1/8 finału mistrzostw świata 2014.

W 2023 roku był selekcjonerem reprezentacji Polski.

Fernando Santos - były selekcjoner reprezentacji Polski Zobacz galerię

Polsat Sport