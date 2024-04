Fortuna Puchar Polski: Plan transmisji meczów półfinałowych

W półfinałach, podobnie jak w poprzednich rundach, nie ma meczów rewanżowych.

Gospodarzami środowych potyczek będą Pogoń i Wisła. "Portowcy" zostali wylosowani jako pierwsi, natomiast w przypadku "Białej Gwiazdy" było to oczywiste, ponieważ - zgodnie z regulaminem PP - drużyna z niższej klasy zawsze gra u siebie.

Wisła jest jedynym pierwszoligowcem w półfinałach, ale to bardzo utytułowany klub, 13-krotny mistrz kraju i kandydat do awansu do ekstraklasy.

Krakowska drużyna w poprzedniej rundzie wyeliminowała Widzew Łódź, zwyciężając po dogrywce 2:1. Spotkanie trwało łącznie ponad 140 minut (prawie 20 doliczono do regulaminowych 90 minut).

Łodzianie tuż przed dogrywką - gdy prowadzili jeszcze 1:0 - stracili gola w 90+20. minucie w bardzo kontrowersyjnych okolicznościach. Jak przyznali przedstawiciele środowiska arbitrów, m.in. był szef sędziów PZPN Zbigniew Przesmycki, bramka dla Wisły powinna być anulowana. Sędzia Damian Kos po sygnale z VAR oglądał nawet powtórki tej sytuacji, ale nie zmienił swojej decyzji.

Sprawa odbiła się szerokim echem w polskim futbolu. Kilka dni później Widzew złożył nawet protest, który został oddalony przez PZPN.

Półfinałowy mecz Wisły z dwunastym w tabeli ekstraklasy Piastem (tylko pięć zwycięstw w 26 meczach) rozpocznie się o godz. 17.30

Gliwicki zespół w lidze zawodzi, ale "odbija" to sobie w rozgrywkach Fortuna Pucharu Polski. W poprzedniej rundzie bez kłopotów wyeliminował broniący tytuł Raków Częstochowa, zwyciężając u siebie aż 3:0.

Piłkarze z Częstochowy w 2021 i 2022 roku sięgnęli po Puchar Polski, a w poprzedniej edycji dotarli do finału (po rzutach karnych ulegli Legii Warszawa).

Bardzo ciekawie zapowiada się wieczorny półfinał w Szczecinie, gdzie Pogoń podejmie Jagiellonię. Goście spisują się znakomicie w ekstraklasie, prowadzą z dorobkiem 51 pkt, a w Wielką Sobotę pokonali ŁKS Łódź aż 6:0.

"Portowcy" też mają swoje atuty, zwłaszcza prezentującego od dawna świetną formę Kamila Grosickiego. W lidze wciąż walczą o czołowe lokaty.

W 2010 roku oba zespoły spotkały się w finale Pucharu Polski, rozgrywanym wówczas w Bydgoszczy. Drużyna z Białegostoku zwyciężyła wtedy 1:0.

Tegoroczny finał odbędzie się 2 maja na PGE Narodowym w Warszawie. Pula nagród wynosi 10 milionów złotych, z czego połowa, czyli 5 mln zł, przypadnie zwycięzcy.

Z grona półfinalistów Pogoń i Piast nie znajdują się na liście 23 triumfatorów Pucharu Polski.

Plan transmisji półfinałów Fortuna Pucharu Polski:

Wisła Kraków - Piast Gliwice, godz. 17:15 - Polsat Sport Extra

Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok, godz. 20:15 - Polsat Sport Extra