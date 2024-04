Niesamowity występ młodego talentu! Zdobył 18 punktów w jednym... secie

Świetny występ Brazylijczyka miał miejsce w poniedziałek w trakcie meczu Sesi-SP - Araguari Volei. Obie drużyny mierzyły się w pierwszym ćwierćfinałowym spotkaniu ligi brazylijskiej i choć wyróżnić należy obie ekipy, które tylko w drugiej partii potrafiły walczyć aż do wyniku 33:35, to zdecydowanie w pamięci kibiców zapisał się występ Darlana Souzy.

Atakujący reprezentacji Brazylii zaskoczył rywala skutecznością na siatce zdobywając aż 41 punktów w całym spotkaniu. Na 63 próby skończył 38 ataków i dołożył do tego asa serwisowego i dwa punktowe bloki.



Najlepiej w wykonaniu Darlana wyglądał drugi set, gdy samotnie zgarnął dla swojej drużyny 18 punktów. Biorąc pod uwagę, że jego zespół - Sesi zdobył tylko 33 punkty stanowi to ponad połowę całkowitej liczby "oczek" klubu w tej partii. Dodając do tego błędy własne zespołu rywali należy stwierdzić, że mamy do czynienia z występem wręcz... kosmicznym.

PI, Polsat Sport