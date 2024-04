Gliwiczanie w sobotę zremisowali u siebie z wiceliderem tabeli Śląskiem Wrocław 2:2 w ligowym spotkaniu.

- Straciliśmy już przed tym meczem Michała Chrapka i Michaela Ameyaw, bardzo ważnych dla nas zawodników – dodał szkoleniowiec.

Obaj ofensywni pomocnicy narzekają na urazy.

- Wisła ma problem, by wrócić do elity, co wynika - moim zdaniem - z tego, że to dalej jest ekstraklasowy zespół, który nie potrafi sobie poradzić w realiach pierwszoligowych. Tak się zdarza– ocenił Vukovic.

Podkreślił, że w ćwierćfinałowym spotkaniu Wisły z występującym w PKO BP Ekstraklasie Widzewem Łódź, wygranym przez krakowian po dogrywce 2:1, wielkiej różnicy między zespołami nie było.

- Dlatego w środę spodziewam się takiego "ekstraklasowego", trudnego, wyjazdowego meczu, tyle że w innych rozgrywkach i o inną stawkę. Mamy prawo myśleć pozytywnie i powalczyć o fajną historię dla klubu – podsumował Vukovic.

Serbski szkoleniowiec ma na koncie mistrzostwo i Puchar Polski jako piłkarz Legii Warszawa. Ze stołecznym klubem zdobył też tytuł w roli trenera.

Gliwiczanie w lidze walczą wiosną o oddalenie się od strefy spadkowej, ale w ćwierćfinale PP pokonali na własnym stadionie mistrza kraju Raków Częstochowa 3:0.

Piast dwa razy grał w finale PP. W 1978 roku przegrał na Stadionie Śląskim w Chorzowie z Zagłębiem Sosnowiec 0:2, a w 1983 w Piotrkowie Trybunalskim uległ Lechii Gdańsk 1:2.

W tej edycji rywalizacji gliwiczanie wcześniej na wyjazdach wyeliminowali kolejno Wieczystą Kraków (3. liga, 4:0), Bruk-Bet Termalicę Nieciecza (1. liga, 1:0), Carinę Gubin (3. liga 5:2).

Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Kraków - Piast Gliwice na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, PAP