Pobili rekord nie do pobicia. Ekstraklasowy klub nie wygrał od 28 meczów!

Biało-Czerwono-Granatowi po raz ostatni cieszyli się ze zwycięstwa w Nike lidze 29 kwietnia 2023 roku, kiedy pokonali 1:0 MFK Rużomberok. Od tego czasu zespół nie wygrał żadnego z 28 rozegranych meczów w najwyższej klasie rozgrywkowej na Słowacji.

Na fatalną passę FC ViOn Zlate Moravce-Vrable złożyły się trzy ostatnie starcia z ubiegłego sezonu oraz 25 (!) meczów bieżących rozgrywek, w których ekipa Dusana Uhrina juniora zanotowała zaledwie 5 remisów i aż 20 porażek. Co prawda po drodze zdobywcy Pucharu Słowacji z sezonu 2006/2007 wygrali z Tatranem Preszów w barażu o utrzymanie w elicie, ale starcie to nie może być zaliczone do tych statystyk, gdyż była to rywalizacja z klubem z zaplecza ekstraklasy.

Jak przypomina dziennik "Novy cas", poprzednią tak katastrofalną serię zaliczyli 16 lat temu zawodnicy MSK Senec, którzy ligowe zwycięstwo wywalczyli dopiero po serii 27 spotkań bez wygranej.

Czerwona latarnia rozgrywek będzie miała jeszcze siedem kolejek, by zakończyć swoją kompromitującą passę. Jeżeli piłkarzom FC ViOn się to nie uda, na przełamanie będą musieli poczekać aż do powrotu do słowackiej ekstraklasy...