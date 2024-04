Sabalenka zostanie wyrzucona z turnieju?! "Jej sytuacja jest niepewna"

Aryna Sabalenka może nie wystartować na tegorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu - donosi amerykański portal "Tennis World USA". Powodem takiej decyzji ma być brak potępienia Białorusinki wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki. Zupełnie innego zdania jest Białoruska Fundacja Solidarności Sportowej, która wspiera sportowców będących w opozycji do dyktatora.

Przypomnijmy, że pod koniec marca tego roku MKOL ogłosił w Lozannie, że w zmaganiach olimpijskich będzie mogło wystartować 37 Rosjan oraz 22 Białorusinów. Wcześniej Międzynarodowy Komitet Olimpijski dopuścił sportowców z obu krajów do igrzysk w Paryżu przy zachowaniu odpowiednich restrykcji ze względu na wojnę w Ukrainie. Mowa o braku hymnu i emblematów państwowych oraz zakazie uczestnictwa w grach zespołowych.

Teoretycznie zatem Sabalenka mogłaby zostać dopuszczona do olimpijskiego turnieju, ale jak donosi portal "Tennis up to date", wiceliderka rankingu WTA nie znajduje się na liście sportowców neutralnych. Powód? Brak potępienia wobec reżimu Łukaszenki. Z kolei na pytania dziennikarzy o wojnę w Ukrainie, tenisistka unikała odpowiedzi. "Jej sytuacja jej niepewna" - czytamy.

Zupełnie inną narrację narzuca jednak dyrektor wykonawczy Białoruskiej Fundacji Solidarności Sportowej, Alaksandr Apiejkin, który w rozmowie ze Sport.pl uznał powyższe doniesienia medialne za nieprawdzie.

"Aryna Sabalenka weźmie udział w igrzyskach. Ostatnie informacje to było oszustwo. Wiktoria Azarenka także będzie mogła zagrać" - przekazał.

Fundacja zrzesza tych sportowców z Białorusi, którzy sprzeciwiają się reżimowi Łukaszenki. Wśród nich ma być również Sabalenka. Oczywiście jak można się domyślić, działalność fundacji jest uznawana za nielegalną na Białorusi, a jej zarządzający zostali skazani na wieloletni pobyt w koloniach karnych. W ramach uniknięcia represji przebywają jednak za granicą.

To, czy finalnie Sabalenka będzie mogła wziąć udział w paryskich zmaganiach rozstrzygnie się najpóźniej 10 czerwca. Wówczas ma zostać ogłoszona lista zawodników startujących w tenisowym turnieju olimpijskim.