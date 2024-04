Wówczas zwyciężył zawodnik z Nowego Sącza. W pierwszej rundzie Zadora doznał groźnie wyglądającej kontuzji oka. Lekarz zdecydował, że nie jest on zdolny do kontynuowania pojedynku. Do rewanżowej walki obu zawodników miało dojść kilka miesięcy później na FEN 42, lecz ostatecznie starcie zostało odwołane z powodu kontuzji Zadory.

Dla "Japońskiego Drwala" będzie to powrót do kick-boxingu po trzech występach na galach typu freak fight. Przypomnijmy, że 33-latek ma na swoim koncie m.in. tytuł mistrza Europy ISKA w K-1. W tej samej formule sięgnął po pas FEN w kategorii półśredniej. Był również wicemistrzem świata w kickboxingu.

Z kolei Dudek to również utytułowany przedstawiciel sportów uderzanych. W swojej bogatej karierze zdobył amatorskie i zawodowe mistrzostwo Polski w K-1. Ponadto w 2012 roku sięgnął po brązowy medal mistrzostw Europy WAKO. W ostatnim czasie zawodnik z Nowego Sącza z powodzeniem startuje zarówno w boksie, jak i kickboxingu. Od dłuższego czasu nie zaznał smaku porażki.

Starcie Dudek - Zadora znajdzie się w karcie walk ciekawie zapowiadającej się gali Babilon MMA 45 w Nowym Targu. W main evencie dojdzie do starcia, którego stawką będzie tytuł mistrza organizacji w wadze piórkowej. Mistrz Szymon Rakowicz będzie bronił pasa w pojedynku z pretendentem Pawłem Polityło.