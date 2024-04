Poznaliśmy pierwszego uczestnika Memoriału Gołasia

W ostatni weekend wakacji w Zalasewie pod Swarzędzem odbędzie się XIX Agrobex Memoriał Arkadiusza Gołasia. Dziś poznaliśmy pierwszego uczestnika, który weźmie udział w tej imprezie. To jeden z kandydatów do wygrania PlusLigi w obecnym sezonie.

Pierwszym potwierdzonym przez organizatorów uczestnikiem XIX Agrobex Memoriału Arkadiusza Gołasia jest Projekt Warszawa. Podopieczni Piotra Grabana rozpoczęli sezon od wygrania ubiegłorocznego turnieju w Zalasewie, a w lutym zdobyli Puchar Challenge – pokonując w finale włoski Vero Volley Monza. Na krajowym podwórku stołeczny klub spisuje się znakomicie – wygrał 22 z 29 meczów w PlusLidze i – obok Jastrzębia, Zawiercia i Rzeszowa – jest jednym z głównych kandydatów w walce o mistrzostwo Polski. – Udział w Memoriale Arkadiusza Gołasia jest dla nas wspaniałą okazją do wspomnienia znakomitego człowieka i siatkarza, jakim był Arek. Cieszę się, że wypełnione co roku trybuny w Zalasewie pokazują, że kibice w naszym kraju o Nim pamiętają. To wszystko sprawia, że chętnie tu wracamy – mówi Piotr Gacek, wiceprezes Projektu Warszawa.

ZOBACZ TAKŻE: Skra sięga po siatkarza z ligi włoskiej. To doświadczony reprezentant kraju



W składzie stołecznej drużyny znajdują się tak znakomici siatkarze jak między innymi: Bartłomiej Bołądź, Damian Wojtaszek, Andrzej Wrona, Jan Firlej czy Artur Szalpuk. Nie brakuje w niej także zawodników zza granicy – jak – Kevin Tillie, Linus Weber, Igor Grobelny czy Taylor Averill. – Projekt Warszawa znakomicie zaprezentował się przed Swarzędzką publicznością na poprzednim Memoriale, gdy pokonał Grupę Azoty ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle i Berlin Recycling Volleys – wspomina Marian Szkudlarek, burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz. – Z przyjemnością ugościmy tak uznaną siatkarską markę ponownie. Już dziś zapraszam wszystkich mieszkańców na dziewiętnastą edycję imprezy, która od 2018 roku odbywa się w hali Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie – dodaje.



W XIX Agrobex Memoriale Arkadiusza Gołasia udział wezmą cztery zespoły. W tym roku turniej odbędzie się w ostatni weekend wakacji – 31 sierpnia i 1 września. – Sezon reprezentacyjny kończy się w tym roku w połowie sierpnia finałem igrzysk olimpijskich, stąd naszą imprezę zaplanowaliśmy znacznie szybciej niż dotąd – mówi Anna Sumelka, organizatorka Memoriału. – Zapraszam serdecznie wszystkich miłośników siatkówki, atrakcji nie zabraknie – dodaje zachęcająco.

Informacja prasowa